Кабмин утвердил очередные кадровые изменения — кто уволен
Кабинет министров Украины уволил ряд высокопоставленных должностных лиц. Среди них есть заместители министров, а также руководители районных государственных администраций.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук во вторник, 5 ноября.
Отставки в правительстве
В частности, в отставку был отправлен первый заместитель министра юстиции Украины Евгения Горовец. Также от обязанностей уволили заместителя министра обороны Украины Юрия Джигира.
Также был уволен заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимир Трофименко.
Кадровые изменения затронули и районные органы власти. В отставку ушел глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко.
Новые назначения
Сообщается, что Николай Кучерявенко назначен первым заместителем министра юстиции Украины. В свою очередь, Светлана Терещенко стала заместителем министра юстиции Украины.
Напомним, недавно глава государства обновил состав Ставки. Также Зеленский подписал указ о привлечении военных к работе в Министерстве по делам ветеранов. 2 октября Владимир Зеленский встретился с руководством ведущих оборонных компаний мира и достиг нескольких договоренностей.
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