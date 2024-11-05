Кабмин утвердил очередные кадровые изменения — кто уволен

Народные депутаты Украины. Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины уволил ряд высокопоставленных должностных лиц. Среди них есть заместители министров, а также руководители районных государственных администраций.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук во вторник, 5 ноября.

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Отставки в правительстве

В частности, в отставку был отправлен первый заместитель министра юстиции Украины Евгения Горовец. Также от обязанностей уволили заместителя министра обороны Украины Юрия Джигира.

Также был уволен заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимир Трофименко.

Кадровые изменения затронули и районные органы власти. В отставку ушел глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко.

Новые назначения

Сообщается, что Николай Кучерявенко назначен первым заместителем министра юстиции Украины. В свою очередь, Светлана Терещенко стала заместителем министра юстиции Украины.

Ряд отставок в правительстве. Фото: скриншот

Напомним, недавно глава государства обновил состав Ставки. Также Зеленский подписал указ о привлечении военных к работе в Министерстве по делам ветеранов. 2 октября Владимир Зеленский встретился с руководством ведущих оборонных компаний мира и достиг нескольких договоренностей.