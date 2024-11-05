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Кабмін затвердив чергові кадрові зміни — кого звільнено

5 листопада 2024 17:01
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Кабмін затвердив чергові кадрові зміни — кого звільнено
Народні депутати України. Фото: Кабінет міністрів України
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Кабінет міністрів України звільнив низку високопосадовців. Серед них є заступники міністрів, а також очільники районних державних адміністрацій.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у вівторок, 5 листопада.

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Зокрема, у відставку було відправлено першого заступника міністра юстиції України Євгенія Горовця. Також від обов'язків звільнили заступника міністра оборони України Юрія Джигира.

Також було звільнено заступника голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Володимира Трофименка. 

Кадрові зміни торкнулися і районних органів влади. У відставку пішов голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко.

Нові призначення

Повідомляється, що Миколу Кучерявенка призначено першим заступником міністра юстиції України. В свою чергу Світлана Терещенко стала заступником міністра юстиції України.

відставки
Низка відставок в уряді. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно глава держави оновив склад Ставки. Також Зеленський підписав указ про залучення військових до роботи у Міністерстві у справах ветеранів. Сьогодні, 2 жовтня, Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом провідних оборонних компаній світу та досяг кількох домовленостей. 

Україна Кабінет міністрів міністр відставка уряд

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