Израиль отказался разгружать судно с ворованным зерном: реакция МИД

Дата публикации 30 апреля 2026 14:47
Сбор зерна россиянами на временно оккупированной части Луганской области. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Израильский импортер отказался принимать в порту Хайфы российский балкер Panormitis с зерном, вывезенным с временно оккупированных территорий Украины. Причиной стали риски попасть под санкции Европейского Союза. На это уже отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Об этом сообщают Israel Hayom, N12 и Андрей Сибига в четверг, 30 апреля, передает Новини.LIVE.

Зерно с ВОТ Украины

Руководство компании "Ценципер", одного из крупнейших импортеров зерна в Израиле, отказалось принимать партию на борту судна Panormitis. Речь идет о грузе, который ранее прибыл в порт Хайфы.

Поставщику отметили, что ему придется искать другой порт для разгрузки "учитывая обстоятельства". Известно, что судно перевозит 6 201 тонну пшеницы и 19 043 тонны ячменя.

СМИ пишут, что импортеры Израиля боятся попасть под санкции ЕС, а также обвиняют правительство страны "в отсутствии помощи и информационного сопровождения".

А по данным MarineTraffic, балкер Panormitis снялся с якоря и покинул порт Хайфы. Сейчас он находится в Средиземном море.

Балкер Panormitis. Фото: MarineTraffic

Реакция МИД Украины

"Решение о том, что судно Panormitis, которое незаконно перевозит зерно с временно оккупированных территорий Украины, не будет разгружаться в Израиле — это положительный шаг", — подчеркнул Андрей Сибига.

По его словам, это свидетельствует об эффективности юридических и дипломатических усилий Украины. Кроме того, это четкий сигнал всем другим судам, капитанам, операторам, страховщикам и правительствам — не покупать ворованное украинское зерно. Сибига призвал не становиться соучастниками преступления.

"Мы продолжаем следить за этим судном и предостерегаем всех от любого сотрудничества с ним. Мы и в дальнейшем будем усиливать санкционное давление на российский "теневой флот", занимающийся вывозом зерна", — добавил министр.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Что говорят в Офисе генпрокурора

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что очередная попытка России легализовать зерно с ВОТ сорвана. По его словам, после принятия Украиной комплекса процессуальных мер судно Panormitis покинуло воды Израиля и отошло в нейтральные.

"Такое поведение может свидетельствовать об осознании риска применения к судну и грузу мер обеспечения уголовного производства, в частности ареста. На основании материалов, переданных украинской стороной в рамках международного правового сотрудничества, компетентные органы Израиля начали выполнение запроса", — отметил Кравченко.

По его словам, факт правонарушения зафиксирован на международном уровне. В дальнейшем движение судна и груза, а также действия всех причастных лиц могут стать предметом правовой оценки в любой юрисдикции, которая придерживается принципа верховенства права и признает суверенитет Украины.

Кравченко отметил, что выход судна Panormitis в нейтральные воды не прекращает уголовного производства, а также не освобождает причастных лиц от ответственности.

"Украина продолжает процессуальную работу, отслеживает движение всех российских судов и будет применять все доступные механизмы международного правового сотрудничества для ареста имущества, установления всех участников схемы и привлечения их к ответственности", — добавил он.

Пост Кравченко. Фото: скриншот

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на МИД, Судно Panormitis привезло в израильский порт Хайфа краденую агропродукцию с временно оккупированной территории Украины. Сибига призвал Израиль не принимать похищенное зерно. На сообщение отреагировал глава МИД Израиля Гидеон Саар, который заявил, что вопрос об украинском зерне рассмотрят.

А спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что поставки в Израиль зерна, вывезенного Россией с оккупированных территорий, носят системный характер. Украина уже направила Израилю официальную ноту протеста.

Кравченко подчеркивал, что Украина требует от Израиля арест Panormitis. Он сообщил о передаче документов, подтверждающих причастность судна к незаконному вывозу агропродукции с ВОТ.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
