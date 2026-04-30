Ізраїль відмовився розвантажувати судно з краденим зерном: реакція МЗС

Збір зерна росіянами на тимчасово окупованій частині Луганської області. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Ізраїльський імпортер відмовився приймати в порту Хайфи російський балкер Panormitis із зерном, вивезеним із тимчасово окупованих територій України. Причиною стали ризики потрапити під санкції Європейського Союзу. На це вже відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це повідомляють Israel Hayom, N12 та Андрій Сибіга у четвер, 30 квітня, передає Новини.LIVE.

Зерно з ТОТ України

Керівництво компанії "Ценципер", одного з найбільших імпортерів зерна в Ізраїлі, відмовилося приймати партію на борту судна Panormitis. Йдеться про вантаж, який раніше прибув до порту Хайфи.

Постачальнику зазначили, що йому доведеться шукати інший порт для розвантаження "з огляду на обставини". Відомо, що судно перевозить 6 201 тонну пшениці та 19 043 тонни ячменю.

ЗМІ пишуть, що імпортери Ізраїлю бояться потрапити під санкції ЄС, а також звинувачують уряд країни "у відсутності допомоги та інформаційного супроводу".

А за даними MarineTraffic, балкер Panormitis знявся з якоря та покинув порт Хайфи. Наразі він перебуває у Середземному морі.

Балкер Panormitis. Фото: MarineTraffic

Реакція МЗС України

"Рішення про те, що судно Panormitis, яке незаконно перевозить зерно з тимчасово окупованих територій України, не розвантажуватиметься в Ізраїлі — це позитивний крок", — наголосив Андрій Сибіга.

За його словами, це свідчить про ефективність юридичних та дипломатичних зусиль України. Крім того, це чіткий сигнал усім іншим суднам, капітанам, операторам, страховикам та урядам — не купувати крадене українське зерно. Сибіга закликав не ставати співучасниками злочину.

"Ми продовжуємо стежити за цим судном і застерігаємо всіх від будь-якої співпраці з ним. Ми і надалі посилюватимемо санкційний тиск на російський "тіньовий флот", що займається вивезенням зерна", — додав міністр.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Що кажуть в Офісі генпрокурора

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що чергову спробу Росії легалізувати зерно з ТОТ зірвано. За його словами, після вжиття Україною комплексу процесуальних заходів судно Panormitis залишило води Ізраїлю та відійшло у нейтральні.

"Така поведінка може свідчити про усвідомлення ризику застосування до судна та вантажу заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту. На підставі матеріалів, переданих українською стороною у межах міжнародного правового співробітництва, компетентні органи Ізраїлю розпочали виконання запиту", — зазначив Кравченко.

За його словами, факт правопорушення зафіксовано на міжнародному рівні. Надалі рух судна і вантажу, а також дії всіх причетних осіб можуть стати предметом правової оцінки в будь-якій юрисдикції, яка дотримується принципу верховенства права та визнає суверенітет України.

Кравченко зауважив, що вихід судна Panormitis у нейтральні води не припиняє кримінального провадження, а також не звільняє причетних осіб від відповідальності.

"Україна продовжує процесуальну роботу, відстежує рух усіх російських суден та застосовуватиме всі доступні механізми міжнародної правової співпраці для арешту майна, встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до відповідальності", — додав він.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Що передувало

Як писали Новини.LIVE з посиланням на МЗС, Судно Panormitis привезло до ізраїльського порту Хайфа крадену агропродукцію з тимчасово окупованої території України. Сибіга закликав Ізраїль не приймати викрадене зерно. На допис відреагував глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар, який заявив, що питання щодо українського зерна розглянуть.

А речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що постачання до Ізраїлю зерна, вивезеного Росією з окупованих територій, має системний характер. Україна вже направила Ізраїлю офіційну ноту протесту.

Кравченко наголошував, що Україна вимагає від Ізраїлю арешт Panormitis. Він повідомив про передачу документів, які підтверджують причетність судна до незаконного вивезення агропродукції з ТОТ.