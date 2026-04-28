Не поодинокий інцидент: МЗС про викрадене зерно в Ізраїлі

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: Heorhii Tykhyi/Facebook

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що постачання до Ізраїлю зерна, незаконно вивезеного Росією з тимчасово окупованих територій України, має системний характер. За його словами, це не окремі випадки, а повторювана практика, яка фактично сприяє легалізації викраденої продукції. Україна вже передала ізраїльській стороні офіційну ноту протесту.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на коментар речника МЗС України Георгія Тихого у вівторок, 28 квітня.

Тихий про надходження до Ізраїлю викраденого українського зерна

Сьогодні, 28 квітня, до Міністерства закордонних справ України був запрошений посол Ізраїлю Міхаель Бродський, якому вручили відповідну ноту протесту. Причиною стала поява в Ізраїлі сільськогосподарської продукції, вивезеної Росією з окупованих українських територій.

Як зазначили в МЗС, походження цього зерна чітко встановлене, а схеми його транспортування через Чорне море, зокрема перевантаження "борт-борт", відомі компетентним органам. Попри це, вантажі продовжують надходити до ізраїльських портів і потрапляти в комерційний обіг.

Українська сторона також наголошує, що ігнорування офіційних звернень і запитів про міжнародну правову допомогу створює ризики легалізації викраденого зерна.

Читайте також:

"Це не поодинокий інцидент, а системна практика надходження до Ізраїлю викраденого українського зерна. Ми розглядаємо це як серйозну проблему, що потребує негайної реакції та припинення таких поставок", — зазначив речник МЗС Георгій Тихий.

Україна закликає Ізраїль вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та не допустити його подальшого розповсюдження на ринку.

Куди ще везуть викрадене росіянами українське зерно

Україна фіксує постачання викраденого Росією зерна не лише до Ізраїлю, а й до інших країн, зокрема Туреччини, Єгипту та Алжиру. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, зазначивши, що подібні випадки мають системний характер і продовжують повторюватися.

За його словами, наразі також відстежуються окремі судна, які рухаються в напрямку Єгипту та Алжиру.

Як підкреслив речник, Україна уважно моніторить такі постачання та готує відповідні дії у відповідь: "Ми це бачимо і не залишимо без реакції".

Георгій Тихий також заявив, що Україна працює над юридичними механізмами та санкційними рішеннями щодо всіх, хто залучений до незаконної торгівлі.

Окремо він наголосив, що позиція України є принциповою щодо всіх учасників таких схем.

"Ми відверті навіть із партнерами, адже така торгівля фактично допомагає ворогу фінансувати війну проти України", — зауважив речник МЗС.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно стало відомо про надходження до ізраїльського порту Хайфа судна з викраденим Росією українським зерном. Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що це вже не перший подібний інцидент і закликав Ізраїль не приймати такі вантажі. У відповідь в Ізраїлі заявили, що питання буде розглянуте у межах закону, а дипломатичні відносини не ведуться через публічні заяви.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що купівля викраденого Росією зерна тягне за собою юридичну відповідальність. За його словами, Україна має дані про такі постачання. Глава держави наголосив, що ці операції не можуть вважатися "чистим бізнесом", а всі учасники схем нестимуть наслідки. Зеленський також повідомив, що Україна готує санкції проти тих, хто організовує вивезення та заробляє на незаконній торгівлі.