Не единичный инцидент: МИД о похищенном зерне в Израиле

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что поставки в Израиль зерна, незаконно вывезенного Россией с временно оккупированных территорий Украины, носят системный характер. По его словам, это не отдельные случаи, а повторяющаяся практика, которая фактически способствует легализации похищенной продукции. Украина уже передала израильской стороне официальную ноту протеста.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на комментарий спикера МИД Украины Георгия Тихого во вторник, 28 апреля.

Тихий о поступлении в Израиль похищенного украинского зерна

Сегодня, 28 апреля, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Израиля Михаэль Бродский, которому вручили соответствующую ноту протеста. Причиной стало появление в Израиле сельскохозяйственной продукции, вывезенной Россией с оккупированных украинских территорий.

Как отметили в МИД, происхождение этого зерна четко установлено, а схемы его транспортировки через Черное море, в частности перегрузки "борт-борт", известны компетентным органам. Несмотря на это, грузы продолжают поступать в израильские порты и попадать в коммерческий оборот.

Украинская сторона также отмечает, что игнорирование официальных обращений и запросов о международной правовой помощи создает риски легализации похищенного зерна.

"Это не единичный инцидент, а системная практика поступления в Израиль похищенного украинского зерна. Мы рассматриваем это как серьезную проблему, требующую немедленной реакции и прекращения таких поставок", — отметил спикер МИД Георгий Тихий.

Украина призывает Израиль принять меры для прекращения импорта похищенного зерна и не допустить его дальнейшего распространения на рынке.

Куда еще везут похищенное россиянами украинское зерно

Украина фиксирует поставки похищенного Россией зерна не только в Израиль, но и в другие страны, в частности Турцию, Египет и Алжир. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, отметив, что подобные случаи имеют системный характер и продолжают повторяться.

По его словам, сейчас также отслеживаются отдельные суда, которые движутся в направлении Египта и Алжира.

Как подчеркнул спикер, Украина внимательно мониторит такие поставки и готовит соответствующие действия в ответ: "Мы это видим и не оставим без реакции".

Георгий Тихий также заявил, что Украина работает над юридическими механизмами и санкционными решениями в отношении всех, кто вовлечен в незаконную торговлю.

Отдельно он подчеркнул, что позиция Украины является принципиальной в отношении всех участников таких схем.

"Мы откровенны даже с партнерами, ведь такая торговля фактически помогает врагу финансировать войну против Украины", — отметил спикер МИД.

Новини.LIVE информировали, что недавно стало известно о поступлении в израильский порт Хайфа судна с похищенным Россией украинским зерном. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что это уже не первый подобный инцидент и призвал Израиль не принимать такие грузы. В ответ в Израиле заявили, что вопрос будет рассмотрен в рамках закона, а дипломатические отношения не ведутся из-за публичных заявлений.

Новини.LIVE также писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что покупка похищенного Россией зерна влечет за собой юридическую ответственность. По его словам, Украина имеет данные о таких поставках. Глава государства подчеркнул, что эти операции не могут считаться "чистым бизнесом", а все участники схем будут нести последствия. Зеленский также сообщил, что Украина готовит санкции против тех, кто организует вывоз и зарабатывает на незаконной торговле.