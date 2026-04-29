Головна Новини дня Крадене українське зерно в Хайфі: СБУ та ОГП ініціювали арешт судна

Крадене українське зерно в Хайфі: СБУ та ОГП ініціювали арешт судна

Дата публікації: 29 квітня 2026 14:59
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Фото: УНІАН

Україна вимагає від Ізраїлю арешту судна PANORMITIS, яке прямує до порту Хайфа з вантажем краденого українського зерна. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про передачу пакета документів, що підтверджують участь судна в незаконних схемах вивезення агропродукції з окупованих територій.

Про це йдеться у заяві Руслана Кравченка, цитує Новини.LIVE.

Офіс Генпрокурора передав Ізраїлю докази проти судна "Панормітіс"

Українське слідство вимагає накласти арешт на борт та його вантаж, провести детальний обшук, вилучити документацію, відібрати зразки зерна для експертизи, а також допитати екіпаж.

Згідно з матеріалами Головного слідчого управління СБУ, "Панорамітис" наразі тримає курс на ізраїльський порт Хайфа. На його борту знаходиться зерно, яке було незаконно вивезене з тимчасово окупованих регіонів України. Слідство встановило, що продукцію завантажили на судно шляхом перевалки з іншого борта, щоб приховати походження вантажу. Крім того, задокументовано факти систематичного заходу судна-порушника в закриті українські порти, що є грубим нехтуванням міжнародним морським правом.

"З початку повномасштабної агресії рф з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн", — пояснив Генпрокурор.

Правоохоронці наголошують, що ідентифікація суден-порушників є системною роботою, спрямованою на припинення мародерства Росії.

"Час безкарного мародерства під іноземними прапорами закінчився. Ми продовжуємо системно ідентифікувати кожне судно-порушник та працювати над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів проти України", — заявив Руслан Кравченко.

Наразі доля судна PANORMITIS залежить від оперативності дій компетентних органів Ізраїлю, до яких Україна апелює як до міжнародних партнерів у боротьбі з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.

Новини.LIVE також повідомляли, що переправлення українського краденого зерна до Ізраїлю викликало бурхливу реакцію. Глава МЗС України обмінявся заявами з ізраїльським колегою. Проте, останній звинуватив Сибігу у "неналежній комунікації" через соцмережі.

Згодом речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що це не поодинокий випадок. За його словами, Ізраїль нерідко приймав у портах судна, що були завантажені українським краденим зерном.

А Володимир Зеленський заявив, що купівля краденого зерна несе за собою юридичну відповідальність. Глава України запевнив, що порушників чекатимуть санкції.

Ізраїль Україна Офіс генерального прокурора зерно
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
