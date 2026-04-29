Краденое украинское зерно в Хайфе: СБУ и ОГП инициировали арест судна

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Украина требует от Израиля ареста судна PANORMITIS, которое направляется в порт Хайфа с грузом краденого украинского зерна. Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о передаче пакета документов, подтверждающих участие судна в незаконных схемах вывоза агропродукции с оккупированных территорий.

Об этом говорится в заявлении Руслана Кравченко, цитирует Новини.LIVE.

Офис Генпрокурора передал Израилю доказательства против судна "Панормитис"

Украинское следствие требует наложить арест на борт и его груз, провести детальный обыск, изъять документацию, отобрать образцы зерна для экспертизы, а также допросить экипаж.

Согласно материалам Главного следственного управления СБУ, "Панорамитис" сейчас держит курс на израильский порт Хайфа. На его борту находится зерно, которое было незаконно вывезено из временно оккупированных регионов Украины. Следствие установило, что продукцию загрузили на судно путем перевалки с другого борта, чтобы скрыть происхождение груза. Кроме того, задокументированы факты систематического захода судна-нарушителя в закрытые украинские порты, что является грубым пренебрежением международным морским правом.

"С начала полномасштабной агрессии РФ с временно оккупированных территорий Украины незаконно вывезено более 1,7 млн тонн агропродукции общей стоимостью более 20 млрд грн", — пояснил Генпрокурор.

Правоохранители отмечают, что идентификация судов-нарушителей является системной работой, направленной на прекращение мародерства России.

"Время безнаказанного мародерства под иностранными флагами закончилось. Мы продолжаем системно идентифицировать каждое судно-нарушитель и работать над привлечением к ответственности всех, кто причастен к военным преступлениям против Украины", — заявил Руслан Кравченко.

Сейчас судьба судна PANORMITIS зависит от оперативности действий компетентных органов Израиля, к которым Украина апеллирует как к международным партнерам в борьбе с легализацией имущества, добытого преступным путем.

Новини.LIVE также сообщали, что переправка украинского краденого зерна в Израиль вызвала бурную реакцию. Глава МИД Украины обменялся заявлениями с израильским коллегой. Однако, последний обвинил Сибигу в "ненадлежащей коммуникации" через соцсети.

Впоследствии представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что это не единичный случай. По его словам, Израиль нередко принимал в портах суда, которые были загружены украинским краденым зерном.

А Владимир Зеленский заявил, что покупка краденого зерна несет за собой юридическую ответственность. Глава Украины заверил, что нарушителей будут ждать санкции.