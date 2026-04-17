Юрист: до 70 тыс. мужчин могли выехать из Украины нелегально

Разоблачение попытки незаконно пересечь границу. Иллюстративное фото: ГПСУ

Оценки относительно масштабов выезда украинских мужчин за границу могут достигать около 70 тысяч человек, однако не все эти случаи одинаковы с юридической точки зрения. Часть людей не нарушала закон формально, тогда как другие могут нести реальную ответственность. В то же время европейские страны не имеют оснований для принудительного возвращения таких граждан только из-за их возраста.

Об этом заявил адвокат Олег Мицик в эфире День.LIVE.

Юрист о нелегальном выезде за границу украинских мужчин

Юрист отметил, что ситуацию нельзя оценивать однозначно, ведь существует как минимум три разные категории мужчин, оказавшихся за рубежом.

К первой группе он отнес тех, кто пересек границу легально, но не вернулся в Украину. Формально такие действия не являются нарушением закона, однако вызывают вопросы с моральной точки зрения.

Вторая категория — это лица, покинувшие страну нелегально, идентифицировать которых сложно из-за отсутствия официальных данных.

Читайте также:

Третья группа — мужчины, воспользовавшиеся поддельными документами, и именно они могут столкнуться с юридическими последствиями, включая экстрадицию.

Объясняя разницу между этими случаями, юрист отметил:

"С точки зрения законодательства, часть людей пересекла границу законно, но поступила непорядочно. А вот использование поддельных документов — это уже основание для ответственности".

Отдельно адвокат отметил, что страны Европы не могут принудительно возвращать украинцев только из-за их призывного возраста, поскольку это противоречит их правовым нормам и может вызвать волну судебных исков.

Как один из возможных путей решения ситуации он назвал создание государственных механизмов для добровольного возвращения. В частности, речь идет о предоставлении гарантий, таких как бронирование на предприятиях для тех, кто готов легализовать свой статус в Украине.

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет возвращения украинцев из-за рубежа, в частности мужчин. В то же время он подчеркнул, что государство не может ограничивать свободу передвижения граждан, даже несмотря на проблему выезда во время войны. По его словам, часть украинцев выехала законно, тогда как другие — с нарушениями, и над этим уже работают соответствующие службы.

Также Новости.LIVE писали, что канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия поддерживает ограничение выезда мужчин призывного возраста из Украины. По его словам, Берлин также ищет способы способствовать возвращению украинских беженцев домой. Он подчеркнул, что присутствие трудоспособных мужчин в Украине является важным для ее защиты и восстановления.