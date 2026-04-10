Отмену выезда мужчин до 23 лет не рассматривают: Улютин

Денис Улютин. Фото: Facebook/denys.ulyutin

Около 400 тысяч украинцев выехали за границу после того, как для них были отменены ограничения. Это создает определенное давление на страны Евросоюза. В то же время пока Украина не рассматривает отмену такого разрешения.

Об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин в интервью Forbes Ukraine, передает Новини.LIVE.

Выезд за границу для мужчин до 23 лет

Улютин заявил, что по данным европейцев, из Украины выехали около 400 тысяч мужчин в возрасте до 23 лет. В то же время он отметил, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию, ведь статистику по этому поводу не ведут.

"Наверное, для стран ЕС это является определенным давлением и вызывает опасения", — сказал министр.

В то же время он добавил, что международные партнеры не обращаются к Украине относительно отмены разрешения на выезд за границу мужчинам до 23 лет.

"Сейчас идет дискуссия в другом формате. В первом квартале следующего года заканчивается временная защита. Общаемся относительно решений, которые страны будут принимать на национальном уровне о продлении защиты и легального пребывания украинцев в них, вроде модели, которая уже действует в Польше", — отметил Улютин.

По словам министра, решающим фактором для возвращения людей является безопасность. Он отметил, что ожидается возвращение около 2 млн человек в течение года в случае подписания мирного соглашения.

