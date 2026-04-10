Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Отмену выезда мужчин до 23 лет не рассматривают: Улютин

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 17:39
Денис Улютин. Фото: Facebook/denys.ulyutin

Около 400 тысяч украинцев выехали за границу после того, как для них были отменены ограничения. Это создает определенное давление на страны Евросоюза. В то же время пока Украина не рассматривает отмену такого разрешения.

Об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин в интервью Forbes Ukraine, передает Новини.LIVE.

Выезд за границу для мужчин до 23 лет

Улютин заявил, что по данным европейцев, из Украины выехали около 400 тысяч мужчин в возрасте до 23 лет. В то же время он отметил, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию, ведь статистику по этому поводу не ведут.

"Наверное, для стран ЕС это является определенным давлением и вызывает опасения", — сказал министр.

В то же время он добавил, что международные партнеры не обращаются к Украине относительно отмены разрешения на выезд за границу мужчинам до 23 лет.

Читайте также:

"Сейчас идет дискуссия в другом формате. В первом квартале следующего года заканчивается временная защита. Общаемся относительно решений, которые страны будут принимать на национальном уровне о продлении защиты и легального пребывания украинцев в них, вроде модели, которая уже действует в Польше", — отметил Улютин.

По словам министра, решающим фактором для возвращения людей является безопасность. Он отметил, что ожидается возвращение около 2 млн человек в течение года в случае подписания мирного соглашения.

Как сообщали Новини.LIVE, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью Юлии Литвиненко прокомментировала ситуацию с пересылками в ЕС. Она отметила, что Европа меняет подход к украинским беженцам.

Также мы рассказывали о том, что в ЕС начали обсуждать возможное сужение круга лиц, которые будут подпадать под защиту. В частности, предлагают обращать внимание на регион происхождения человека и отношение к мобилизации.

Минсоцполитики Денис Улютин выезд за границу
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации