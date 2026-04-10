Скасування виїзду чоловіків до 23 років не розглядають: Улютін

Денис Улютін. Фото: Facebook/denys.ulyutin

Близько 400 тисяч українців виїхали за кордон після того, як для них було скасовано обмеження. Це створює певний тиск на країни Євросоюзу. Водночас наразі Україна не розглядає скасування такого дозволу.

Про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв’ю Forbes Ukraine, передає Новини.LIVE.

Виїзд за кордон для чоловіків до 23 років

Улютін заявив, що за даними європейців, з України виїхали близько 400 тисяч чоловіків віком до 23 років. Водночас він зауважив, що не може підтвердити чи спростувати цю інформацію, адже статистику щодо цього не ведуть.

"Напевно, для країн ЄС це є певним тиском та викликає побоювання", — сказав міністр.

Водночас він додав, що міжнародні партнери не звертаються до України стосовно скасування дозволу на виїзд за кордон чоловікам до 23 років.

"Зараз іде дискусія в іншому форматі. У першому кварталі наступного року закінчується тимчасовий захист. Спілкуємось щодо рішень, які країни прийматимуть на національному рівні щодо продовження захисту та легального перебування українців у них, на кшталт моделі, що вже діє в Польщі", — зазначив Улютін.

За словами міністра, вирішальним фактором для повернення людей є безпека. Він зауважив, що очікується повернення близько 2 млн людей протягом року в разі підписання мирної угоди.

