Депутат помогал незаконно выезжать за границу за 8 000 долларов

Разоблачение депутата, организовавшего схему незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Фото: ГПСУ

Правоохранители разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу, которую организовал житель Киева родом из Закарпатья. Он подыскивал клиентов, обеспечивал им сопровождение и инструкции для выезда в Румынию, требуя за это тысячи долларов. Фигурант является действующим военнослужащим и депутатом районного совета.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в четверг, 16 апреля.

Задержание депутата, организовавшего схему незаконной переправки через границу. Фото: ГПСУ

Депутат организовал схему незаконного выезда за границу

Оперативники Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ и Офиса Генерального прокурора разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

По данным следствия, к организации противоправного канала причастен 39-летний уроженец Закарпатья, проживающий в Киеве. Он подыскивал желающих незаконно покинуть Украину, обеспечивал им проживание и питание, а также предоставлял подробные инструкции по маршруту движения в Румынию. Стоимость таких "услуг" составляла 8 тысяч долларов с человека.

Правоохранители задержали мужчину на Киевщине сразу после получения очередной оплаты от клиента. Установлено, что фигурант является действующим военнослужащим и депутатом одного из районных советов Закарпатской области. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Скриншот сообщения ГПСУ/Telegram

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в возвращении граждан, выехавших за границу. Он прокомментировал дискуссии относительно выезда украинцев, отметив право свободы передвижения. В то же время глава государства подчеркнул, что часть граждан покинула страну законно, а часть — с нарушением правил.

Также Новини.LIVE сообщали, что ранее министр социальной политики Денис Улютин заявлял, что вопрос отмены разрешения на выезд мужчин до 23 лет пока не рассматривается. Он отметил, что после смягчения правил около 400 тысяч украинцев могли выехать за границу, что создает дополнительную нагрузку для стран ЕС. В то же время, по его словам, международные партнеры не поднимают вопрос об изменении действующих правил.