Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы украинцы возвращались из-за границы. Он отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца относительно выезда граждан Украины за границу. Глава государства отметил, что государство не может ограничить свободу передвижения.

Об этом украинский лидер сказал в интервью ZDFheute, передает Новини.LIVE.

Украинцы за границей

Зеленский заявил, что в Украине действует закон, который позволяет выезд тем, кто не подлежит мобилизации. По его словам, часть граждан выехала законно, а другая — с нарушениями.

"Я не могу запретить людям свободно передвигаться. Это сложный вопрос. Я понимаю нагрузку для Германии. Многие уехали за границу, в Германию, большинство в Польшу. Они финансируют, есть социальная помощь, есть поддержка. Я искренне благодарю, что вы так помогаете этим людям", — говорит глава государства.

Он отметил, что миграционные службы работают над этим. Зеленский хочет, чтобы украинцы возвращались домой, в частности, мужчины.

По его словам, сейчас в Германии находится около 1,3 млн украинцев.

Возвращение украинцев домой

Заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко в эфире Ранок.LIVE заявил, что Украина не имеет механизмов возвращения мужчин из-за рубежа.

"Мы не можем заставить людей, которые выехали сознательно каким-то образом из государства, или оказались там раньше и сегодня не хотят возвращаться. Мы, к сожалению, их силой точно в Украину не можем заставить прибыть", — говорит он.

Кроме того, государство также не имеет точной статистики по количеству таких граждан, поскольку значительная часть не становится на консульский учет.

"Поэтому заставить мы не можем, если эти государства, которые готовы совершать такие инициативы по возвращению украинцев, мужчин мобилизационного возраста, возьмут за основу и будут выяснять, как они, на каких правовых основаниях пересекали границу, и это будут брать за основу, возможно тогда появится какие-то основания. На сегодняшний день механизмы, я вам откровенно скажу, неизвестны", — отметил Пушкаренко.

Отдельной проблемой он назвал незаконный выезд мужчин из Украины.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Фридриха Мерца, Германия ищет пути, как помочь украинцам быстрее вернуться домой. По его словам, Берлин поддерживает Украину в вопросе ограничения выезда за границу мужчин призывного возраста.

Ранее министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что пока Украина не рассматривает отмену разрешения на выезд мужчин до 23 лет. После этого около 400 тысяч граждан выехали из страны.