Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський хоче, аби українці поверталися з-за кордону. Він відреагував на слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо виїзду громадян України за кордон. Глава держави зауважив, що держава не може обмежити свободу пересування.

Про це український лідер сказав в інтервʼю ZDFheute, передає Новини.LIVE.

Українці за кордоном

Зеленський заявив, що в Україні діє закон, який дозволяє виїзд тим, хто не підлягає мобілізації. За його словами, частина громадян виїхала законно, а інша — з порушеннями.

"Я не можу заборонити людям вільно пересуватися. Це складне питання. Я розумію навантаження для Німеччини. Багато хто поїхав за кордон, до Німеччини, більшість до Польщі. Вони фінансують, є соціальна допомога, є підтримка. Я щиро дякую, що ви так допомагаєте цим людям", — каже глава держави.

Він зауважив, що міграційні служби працюють над цим. Зеленський хоче, аби українці поверталися додому, зокрема, чоловіки.

За його словами, наразі у Німеччині перебуває близько 1,3 млн українців.

Повернення українців додому

Заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко в ефірі Ранок.LIVE заявив, що Україна не має механізмів повернення чоловіків з-за кордону.

"Ми не можемо змусити людей, які виїхали свідомо в якийсь спосіб з держави, або опинилися там раніше і сьогодні не хочуть повертатися. Ми, на жаль, їх силою точно в Україну не можемо змусити прибути",— каже він.

Крім того, держава також не має точної статистики щодо кількості таких громадян, оскільки значна частина не стає на консульський облік.

"Тому змусити ми не можемо, якщо ці держави, які готові вчиняти такі ініціативи щодо повернення українців, чоловіків мобілізаційного віку, візьмуть за основу і будуть зʼясовувати, як вони, на яких правових підставах перетинали кордон, і це будуть брати за основу, можливо тоді з'явиться якісь підстави. На сьогоднішній день механізми, я вам відверто скажу, невідомі", — зауважив Пушкаренко.

Окремою проблемою він назвав незаконний виїзд чоловіків з України.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Фрідріха Мерца, Німеччина шукає шляхи, як допомогти українцям швидше повернутися додому. За його словами, Берлін підтримує Україну у питанні обмеження виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Раніше міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що наразі Україна не розглядає скасування дозволу на виїзд чоловіків до 23 років. Після цього близько 400 тисяч громадян виїхали з країни.