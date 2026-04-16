Депутат допомагав незаконно виїжджати за кордон за 8 000 доларів

Викриття депутата, що організував схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон, яку організував мешканець Києва родом із Закарпаття. Він підшуковував клієнтів, забезпечував їм супровід та інструкції для виїзду до Румунії, вимагаючи за це тисячі доларів. Фігурант є чинним військовослужбовцем і депутатом районної ради.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державну прикордонну службу України у четвер, 16 квітня.

Затримання депутата, що організував схему незаконного переправлення через кордон. Фото: ДПСУ

Депутат організував схему незаконного виїзду за кордон

Оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та Офісу Генерального прокурора викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

За даними слідства, до організації протиправного каналу причетний 39-річний уродженець Закарпаття, який проживає у Києві. Він підшуковував охочих незаконно залишити Україну, забезпечував їм проживання та харчування, а також надавав детальні інструкції щодо маршруту руху до Румунії. Вартість таких "послуг" становила 8 тисяч доларів з особи.

Правоохоронці затримали чоловіка на Київщині одразу після отримання чергової оплати від клієнта. Встановлено, що фігурант є чинним військовослужбовцем і депутатом однієї з районних рад Закарпатської області. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Скриншот повідомлення ДПСУ/Telegram

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у поверненні громадян, які виїхали за кордон. Він прокоментував дискусії щодо виїзду українців, наголосивши на праві свободи пересування. Водночас глава держави підкреслив, що частина громадян залишила країну законно, а частина — з порушенням правил.

Також Новини.LIVE повідомляли, що раніше міністр соціальної політики Денис Улютін заявляв, що питання скасування дозволу на виїзд чоловіків до 23 років наразі не розглядається. Він зазначив, що після пом’якшення правил близько 400 тисяч українців могли виїхати за кордон, що створює додаткове навантаження для країн ЄС. Водночас за його словами, міжнародні партнери не порушують питання про зміну чинних правил.