Нардеп відповів, скільки коштує незаконно виїхати за кордон

Дата публікації: 21 листопада 2025 09:40
Оновлено: 09:40
Незаконний виїзд за кордон — скільки коштує
Прикордонник перевіряє документи на виїзді з України. Ілюстративне фото: ДПСУ

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявив, що незаконний виїзд чоловіків за кордон є наразі важливим вектором корупції, про який майже ніхто не говорить. Зокрема, посадовець назвав суму, за яку можна нелегально перетнути кордон. 

Про все це нардеп розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Нардеп про нелегальний виїзд за кордон та ціни на такі послуги

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявив, що нині можливість незаконно виїхати за кордон коштує приблизно 15-25 тисяч доларів.

Він зазначив, що нелегальний перетин кордону українськими чоловіками — це критично важливий сектор корупції, про який майже ніхто не говорить.

"Не менш важливий сектор, про який сьогодні чомусь всі мовчать, це перетин кордону українськими чоловіками. Хто контролює цей потік? Це мільярди доларів. Фактично, сьогодні всі прекрасно знають цінники на перетин кордону... Перетин кордону коштує від 15 до 25 тисяч доларів.

Централізовано це все працює. Хтось цей напрямок також курує. Тому працювати є над чим нашим антикорупційним органам", — зауважив нардеп.

Нагадаємо, що нещодавно у Вінницькій області засудили іноземця, який незаконно переправляв військовозобов'язаних чоловіків за межі України.

Раніше ми пояснювали, що відсутність особи в Україні не звільняє її від обов’язку з’явитися до ТЦК або сплатити штраф у разі порушення.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
