Незаконный выезд за границу — сколько стоит

Нардеп ответил, сколько стоит незаконно выехать за границу

Дата публикации 21 ноября 2025 09:40
обновлено: 09:40
Пограничник проверяет документы на выезде из Украины. Иллюстративное фото: ГПСУ

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что незаконный выезд мужчин за границу является сейчас важным вектором коррупции, о котором почти никто не говорит. В частности, чиновник назвал сумму, за которую можно нелегально пересечь границу.

Обо всем этом нардеп рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что сейчас возможность незаконно выехать за границу стоит примерно 15-25 тысяч долларов.

Он отметил, что нелегальное пересечение границы украинскими мужчинами — это критически важный сектор коррупции, о котором почти никто не говорит.

"Не менее важный сектор, о котором сегодня почему-то все молчат, это пересечение границы украинскими мужчинами. Кто контролирует этот поток? Это миллиарды долларов. Фактически, сегодня все прекрасно знают ценники на пересечение границы... Пересечение границы стоит от 15 до 25 тысяч долларов.

Централизованно это все работает. Кто-то это направление также курирует. Поэтому работать есть над чем нашим антикоррупционным органам", — отметил нардеп.

Напомним, что недавно в Винницкой области осудили иностранца, который незаконно переправлял военнообязанных мужчин за пределы Украины.

Ранее мы объясняли, что отсутствие лица в Украине не освобождает его от обязанности явиться в ТЦК или оплатить штраф в случае нарушения.

военный призыв мобилизация война в Украине мужчины выезд за границу
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
