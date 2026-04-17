Юрист: до 70 тис. чоловіків могли виїхати з України нелегально

Викриття спроби незаконно перетнути кордон. Ілюстративне фото: ДПСУ

Оцінки щодо масштабів виїзду українських чоловіків за кордон можуть сягати близько 70 тисяч осіб, однак не всі ці випадки є однаковими з юридичної точки зору. Частина людей не порушувала закон формально, тоді як інші можуть нести реальну відповідальність. Водночас європейські країни не мають підстав для примусового повернення таких громадян лише через їхній вік.

Про це заявив адвокат Олег Мицик в ефірі День.LIVE.

Юрист про нелегальний виїзд за кордон українських чоловіків

Юрист зазначив, що ситуацію не можна оцінювати однозначно, адже існує щонайменше три різні категорії чоловіків, які опинилися за кордоном.

До першої групи він відніс тих, хто перетнув кордон легально, але не повернувся в Україну. Формально такі дії не є порушенням закону, однак викликають питання з моральної точки зору.

Друга категорія — це особи, які залишили країну нелегально, ідентифікувати яких складно через відсутність офіційних даних.

Третя група — чоловіки, що скористалися підробленими документами, і саме вони можуть зіткнутися з юридичними наслідками, включно з екстрадицією.

Пояснюючи різницю між цими випадками, юрист зазначив:

"З точки зору законодавства, частина людей перетнула кордон законно, але вчинила непорядно. А от використання підроблених документів — це вже підстава для відповідальності".

Окремо адвокат наголосив, що країни Європи не можуть примусово повертати українців лише через їхній призовний вік, оскільки це суперечить їхнім правовим нормам і може спричинити хвилю судових позовів.

Як один із можливих шляхів вирішення ситуації він назвав створення державних механізмів для добровільного повернення. Зокрема, мовиться про надання гарантій, таких як бронювання на підприємствах для тих, хто готовий легалізувати свій статус в Україні.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче повернення українців із-за кордону, зокрема чоловіків. Водночас він наголосив, що держава не може обмежувати свободу пересування громадян, навіть попри проблему виїзду під час війни. За його словами, частина українців виїхала законно, тоді як інші — з порушеннями, і над цим уже працюють відповідні служби.

Також Новини.LIVE писали, що канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина підтримує обмеження виїзду чоловіків призовного віку з України. За його словами, Берлін також шукає способи сприяти поверненню українських біженців додому. Він наголосив, що присутність працездатних чоловіків в Україні є важливою для її захисту та відновлення.