Рим собирается участвовать в программе PURL по закупке оружия для ВСУ — почему Италия передумала и будет помогать

Италия выразила готовность оплатить закупку американского оружия для Украины в рамках специальной программы закупок. Министр обороны Гвидо Крозетто сделал это предложение на встрече министров обороны стран НАТО.

Об этом сообщили источники Bloomberg.

Италия изначально выступала против участия в программе, утверждая, что для Украины есть другие пути поставки оружия. Изменение позиции частично было обусловлено опасением, что Италия может быть отстранена, если в программе начнут доминировать некоторые союзники, сообщили источники агентства.

Bloomberg отмечает, что Италия работала над по меньшей мере 10 пакетами военной помощи для Украины. Вклад Рима включал предоставление оборудования противовоздушной обороны, такого как батареи SAMP/T, сообщили источники. Содержимое пакетов засекречено.

Также премьер Италии Джорджа Мелони продолжает поддерживать Украину, несмотря на ограниченные фискальные возможности своей страны.

Что известно о программе PURL

Эта программа позволяет Киеву покупать вооружение, в частности крайне необходимые противоракетные системы Patriot, а платят за них преимущественно европейские партнеры.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что более половины из 32 стран-членов альянса согласились выделить средства, чтобы помочь Украине приобрести американское оружие. Он не привел никаких подробностей, но страны Балтии и Северной Европы ранее заявили, что они среди тех, кто работает над новым пакетом помощи.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что в ближайшее время еще семь государств планируют присоединиться к PURL.

А в конце сентября украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Марком Рютте. Стороны обсудили программу PURL.