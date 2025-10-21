Рим збирається брати участь в програмі PURL із закупівлі зброї для ЗСУ — чому Італія передумала і буде допомагати

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Фото: Reuters

Італія висловила готовність оплатити закупівлю американської зброї для України в рамках спеціальної програми закупівель. Міністр оборони Гвідо Крозетто зробив цю пропозицію на зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Про це повідомили джерела Bloomberg.

Чому Італія передумала і буде давати гроші на зброю

Італія спочатку виступала проти участі в програмі, стверджуючи, що для України є інші шляхи постачання зброї. Зміна позиції частково була зумовлена ​​побоюванням, що Італія може бути відсторонена, якщо в програмі почнуть домінувати деякі союзники, повідомили джерела агенції.

Bloomberg зауважує, що Італія працювала над щонайменше 10 пакетами військової допомоги для України. Внесок Риму включав надання обладнання протиповітряної оборони, такого як батареї SAMP/T, повідомили джерела. Вміст пакетів засекречено.

Також прем'єрка Італії Джорджія Мелоні продовжує підтримувати Україну, попри обмежені фіскальні можливості своєї країни.

Що відомо про програму PURL

Ця програма дозволяє Києву купувати озброєння, зокрема вкрай необхідні протиракетні системи Patriot, а платять за них переважно європейські партнери.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що понад половина з 32 країн-членів альянсу погодилися виділити кошти, щоб допомогти Україні придбати американську зброю. Він не навів жодних подробиць, але країни Балтії та Північної Європи раніше заявили, що вони є серед тих, хто працює над новим пакетом допомоги.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що найближчим часом ще сім держав планують долучитися до PURL.

А наприкінці вересня український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Марком Рютте. Сторони обговорили програму PURL.