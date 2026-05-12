Испания стала четвертой страной ЕС по количеству беженцев из Украины

Испания стала четвертой страной ЕС по количеству беженцев из Украины

Дата публикации 12 мая 2026 16:05
Украинские переселенцы. Фото: УНІАН

Испания является четвертой страной с самой большой украинской диаспорой, которая находится под временной защитой ЕС. Сначала широкомасштабной войны страна приняла 265 тысяч украинцев. Государство обещает и в дальнейшем поддерживать Украину.

Об этом заявила спикер парламента Испании Франсина Арменголь, которая впервые прибыла в Киев, во время выступления в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

Испания обещала поддержку Украине

"Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы облегчить сложные условия, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы, как внутри, так и за пределами страны. Наша страна, и пусть не останется никаких сомнений в этом, будет продолжать оказывать регулярную поддержку Украины во всех сферах, помогать защищать свой суверенитет, независимость, демократию и территориальную ценность от российской агрессии", — сказала Франсина Арменголь.

Она отметила, что партнерам важно объединить усилия.

"Почти семь миллионов перемещенных лиц. Украина переживает ужасные страдания, которые испытывают гражданские люди, вынужденные покинуть свои дома... Испания, как и должно быть, полностью поддерживает кандидатуру Украины на вступление в ЕС", — добавила она.

Как писали Новини.LIVE, недавно президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Стороны обсудили укрепление противовоздушной обороны и расширение программы SAFE. Также глава украинского государства отметил Маргариту Роблес орденом княгини Ольги III степени за вклад в развитие сотрудничества между странами, поддержку Украины и ее популяризацию в мире.

Кроме того, Украина и Испания договорились о запуске совместного инфраструктурного проекта в железнодорожной сфере. Ожидается, что это сократит время пересечения границы и снизит расходы на логистику. Основным нововведением будет внедрение технологии автоматического изменения ширины колеи.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
