В Украине создадут единую систему финансирования жилья

Государственные, рыночные и донорские деньги на жилье для украинцев хотят объединить в одну платформу. Такую идею руководство Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства обсудило с делегацией немецкого банка развития KfW.

Госмолодежьжилье перейдет в управление Минэкономики

Украина вместе с международными партнерами ищет новые подходы к обеспечению граждан жильем. Концепцию будущей объединенной платформы финансирования руководство Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства рассмотрело во время встречи с представителями немецкого государственного банка развития KfW. Новая модель должна свести в один механизм все доступные ресурсы: средства из государственного бюджета, финансы доноров и рыночный капитал.

Как пояснили в министерстве, старт реформы начнется с управленческих изменений. В частности, планируется передать Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству под контроль Минэкономики. Это позволит лучше распределить задачи между операторами государственных программ, но при этом полностью сохранить их текущие направления работы.

Чиновники заверили, что создание новой системы никоим образом не отменит уже действующие инициативы. Все обязательства перед международными партнерами и текущие проекты продолжат работать в обычном режиме. Это касается и программ поддержки внутренне перемещенных лиц, которые сейчас реализуются при участии KfW. Немецкий банк и в дальнейшем будет выделять деньги на льготные кредиты, строительство и энергоэффективное обновление жилья и социальной инфраструктуры для переселенцев и принимающих общин.

"Украине нужна жилищная политика со стабильным финансированием на годы вперед. Доступная ипотека, арендное жилье и поддержка ВПЛ должны развиваться как части одной долгосрочной системы. Мы изучаем международный опыт и видим модель единой платформы жилищного финансирования как один из наиболее перспективных вариантов для Украины. Единый подход поможет планировать программы, сочетать бюджетные, донорские и рыночные средства и давать международным партнерам понятную рамку для работы в жилищном секторе", — рассказал заместитель министра Виталий Петрук.

Участие в переговорах по новой политике также приняли советник министра Андрей Телюпа, руководитель Представительства KfW в Украине Лоренц Гесснер и представитель BMZ в Посольстве Германии, руководитель отдела экономического сотрудничества Йенс Бусма. В дальнейшем стороны планируют продолжить консультации, чтобы привлечь к разработке платформы и других иностранных партнеров.

Сейчас в Украине параллельно действуют несколько масштабных жилищных проектов. Доступной ипотекой "еОселя" занимается Минэкономики вместе с ЗАО "Укрфинжитло", Министерством цифровой трансформации Украины и банками. В то же время выплатами компенсаций для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий занимаются Пенсионный фонд Украины и Министерство социальной политики, семьи и единства. Новая единая платформа должна со временем объединить эти и будущие направления в стабильную и прозрачную систему.

