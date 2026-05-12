В Україні створять єдину систему фінансування житла

Державні, ринкові та донорські гроші на житло для українців хочуть об'єднати в одну платформу. Таку ідею керівництво Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства обговорило з делегацією німецького банку розвитку KfW.

Держмолодьжитло перейде в управління Мінекономіки

Україна разом із міжнародними партнерами шукає нові підходи до забезпечення громадян житлом. Концепцію майбутньої об'єднаної платформи фінансування керівництво Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства розглянуло під час зустрічі з представниками німецького державного банку розвитку KfW. Нова модель має звести в один механізм усі доступні ресурси: кошти з державного бюджету, фінанси донорів та ринковий капітал.

Як пояснили в міністерстві, старт реформи почнеться з управлінських змін. Зокрема, планується передати Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву під контроль Мінекономіки. Це дозволить краще розподілити завдання між операторами державних програм, але при цьому повністю зберегти їхні поточні напрямки роботи.

Урядовці запевнили, що створення нової системи жодним чином не скасує вже діючі ініціативи. Усі зобов'язання перед міжнародними партнерами та поточні проєкти продовжать працювати у звичному режимі. Це стосується і програм підтримки внутрішньо переміщених осіб, які зараз реалізуються за участі KfW. Німецький банк і надалі виділятиме гроші на пільгові кредити, будівництво та енергоефективне оновлення житла й соціальної інфраструктури для переселенців та громад, що їх приймають.

"Україні потрібна житлова політика зі стабільним фінансуванням на роки вперед. Доступна іпотека, орендне житло та підтримка ВПО мають розвиватися як частини однієї довгострокової системи. Ми вивчаємо міжнародний досвід і бачимо модель єдиної платформи житлового фінансування як один із найбільш перспективних варіантів для України. Єдиний підхід допоможе планувати програми, поєднувати бюджетні, донорські та ринкові кошти й давати міжнародним партнерам зрозумілу рамку для роботи в житловому секторі", — розповів заступник міністра Віталій Петрук.

Участь у переговорах щодо нової політики також взяли радник міністра Андрій Телюпа, керівник Представництва KfW в Україні Лоренц Гесснер та представник BMZ у Посольстві Німеччини, керівник відділу економічного співробітництва Єнс Бусма. Надалі сторони планують продовжити консультації, щоб долучити до розробки платформи й інших іноземних партнерів.

Наразі в Україні паралельно діють кілька масштабних житлових проєктів. Доступною іпотекою "єОселя" опікується Мінекономіки разом із ПрАТ "Укрфінжитло", Міністерством цифрової трансформації України та банками. Водночас виплатами компенсацій для ВПО та жителів прифронтових територій займаються Пенсійний фонд України і Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Нова єдина платформа має згодом об'єднати ці та майбутні напрямки у стабільну та прозору систему.

