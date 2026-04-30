Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Жолнович: Уряд готує нову житлову стратегію для ВПО

Жолнович: Уряд готує нову житлову стратегію для ВПО

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 14:00
Оксана Жолнович. Фото: Facebook/OksanaZholnovych

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання. Станом на квітень 2026 року ця сума складає 2000 гривень на дорослу людину та 3000 грн на дитину або людину з інвалідністю. Індексувати ці виплати найближчим часом навряд чи будуть, однак Уряд готує для ВПО нову житлову стратегію.

Про це ексміністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 30 квітня.

Нова житлова стратегія для внутрішньо переміщених осіб

Жолнович заявила, що, ймовірно, індексуватися допомога на проживання для ВПО не буде. Водночас, за її словами, наразі працює комісія при Уряді, спрямована на те, аби створити цілу житлову стратегію для внутрішньо переміщених осіб.

"Щоб дати людям додаткові інструменти для сталого житла. Тобто, не якась сума, яка трохи покриває видатки на житло, а все ж таки вирішити житлову проблему внутрішньопереміщених осіб на постійній основі", — зазначила ексміністерка.

Вона пояснила, що мета ініціативи — дати людям, які працюють, можливість оформити, наприклад, вигідний кредит, який їх не буде обтяжувати. Водночас це забезпечить їх житлом та дасть змогу осісти на одному місці.

Читайте також:

"Ті люди, які не мають такого достатнього доходу, наприклад, як пенсіонери, щоб мали можливість отримати соціальне житло, зрозуміле і якісне для того, щоб в ньому постійно жити. От такі напрацювання тривають, але вони складні з огляду на необхідність великого ресурсу вже одразу", — зазначила Жолнович.

Як повідомляли Новини.LIVE, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Павло Фролов заявив, що на сьогодні близько 7,2 мільйона українців втратили житло. За його словами, повністю вирішити житлове питання наразі неможливо через брак фінансів.

Також ми писали про те, що очільник Офісу Президента Кирило Буданов заявив про недостатню потужність програми "єОселя". Він зауважив, що потреби українців перевищують обсяги кредитування в рамках цієї ініціативи.

житло уряд ВПО
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації