Жолнович: Уряд готує нову житлову стратегію для ВПО

Оксана Жолнович.

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання. Станом на квітень 2026 року ця сума складає 2000 гривень на дорослу людину та 3000 грн на дитину або людину з інвалідністю. Індексувати ці виплати найближчим часом навряд чи будуть, однак Уряд готує для ВПО нову житлову стратегію.

Про це ексміністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 30 квітня.

Нова житлова стратегія для внутрішньо переміщених осіб

Жолнович заявила, що, ймовірно, індексуватися допомога на проживання для ВПО не буде. Водночас, за її словами, наразі працює комісія при Уряді, спрямована на те, аби створити цілу житлову стратегію для внутрішньо переміщених осіб.

"Щоб дати людям додаткові інструменти для сталого житла. Тобто, не якась сума, яка трохи покриває видатки на житло, а все ж таки вирішити житлову проблему внутрішньопереміщених осіб на постійній основі", — зазначила ексміністерка.

Вона пояснила, що мета ініціативи — дати людям, які працюють, можливість оформити, наприклад, вигідний кредит, який їх не буде обтяжувати. Водночас це забезпечить їх житлом та дасть змогу осісти на одному місці.

Читайте також:

"Ті люди, які не мають такого достатнього доходу, наприклад, як пенсіонери, щоб мали можливість отримати соціальне житло, зрозуміле і якісне для того, щоб в ньому постійно жити. От такі напрацювання тривають, але вони складні з огляду на необхідність великого ресурсу вже одразу", — зазначила Жолнович.

народний депутат України від фракції "Слуга народу" Павло Фролов заявив, що на сьогодні близько 7,2 мільйона українців втратили житло. За його словами, повністю вирішити житлове питання наразі неможливо через брак фінансів.

очільник Офісу Президента Кирило Буданов заявив про недостатню потужність програми "єОселя". Він зауважив, що потреби українців перевищують обсяги кредитування в рамках цієї ініціативи.