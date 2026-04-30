Жолнович: Правительство готовит новую жилищную стратегию для ВПЛ

Внутренне перемещенные лица получают пособие на проживание. По состоянию на апрель 2026 года эта сумма составляет 2000 гривен на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. Индексировать эти выплаты в ближайшее время вряд ли будут, однако Правительство готовит для ВПЛ новую жилищную стратегию.

Об этом экс-министр социальной политики Оксана Жолнович заявила в эфире Ранок.LIVE в четверг, 30 апреля.

Новая жилищная стратегия для внутренне перемещенных лиц

Жолнович заявила, что, вероятно, индексироваться помощь на проживание для ВПЛ не будет. В то же время, по ее словам, сейчас работает комиссия при Правительстве, направленная на то, чтобы создать целую жилищную стратегию для внутренне перемещенных лиц.

"Чтобы дать людям дополнительные инструменты для устойчивого жилья. То есть, не какая-то сумма, которая немного покрывает расходы на жилье, а все же решить жилищную проблему внутренне перемещенных лиц на постоянной основе", — отметила экс-министр.

Она пояснила, что цель инициативы — дать людям, которые работают, возможность оформить, например, выгодный кредит, который их не будет обременять. В то же время это обеспечит их жильем и позволит осесть на одном месте.

"Те люди, которые не имеют такого достаточного дохода, например, как пенсионеры, чтобы имели возможность получить социальное жилье, понятное и качественное для того, чтобы в нем постоянно жить. Вот такие наработки продолжаются, но они сложные, учитывая необходимость большого ресурса уже сразу", — отметила Жолнович.

Как сообщали Новини.LIVE, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Павел Фролов заявил, что на сегодня около 7,2 миллиона украинцев потеряли жилье. По его словам, полностью решить жилищный вопрос пока невозможно из-за нехватки финансов.

Также мы писали о том, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил о недостаточной мощности программы "єОселя". Он отметил, что потребности украинцев превышают объемы кредитования в рамках этой инициативы.