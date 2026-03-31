Буданов: чтобы покрыть потребность украинцев, необходимы миллионы квартир

Буданов: чтобы покрыть потребность украинцев, необходимы миллионы квартир

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 14:54
Буданов: чтобы покрыть потребность украинцев, необходимы миллионы квартир
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов считает, что нынешней мощности программы "єОселя" не хватает. Потребности украинцев превышают объемы кредитования в рамках этой инициативы. Люди нуждаются в миллионах квартир.

Журналисты Новини.LIVE побывали на First Affordable Mortgage Forum.

Буданов убежден, что украинцы нуждаются в миллионах квадратных метров

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов посетил панельную дискуссию по кредитованию жилья First Affordable Mortgage Forum.

По словам чиновника, около миллиона украинцев выехали из страны из-за войны и потери жилья. Еще столько же граждан воюют в составе Сил Обороны. Определенный процент защитников до полномасштабного вторжения проживал на территориях, которые сейчас оккупированы Россией. Этим украинцам некуда вернуться, а жилищная программа на данный момент не может справиться с таким вызовом.

"Привлекайте средства и масштабируйте. 24,5 тысячи квартир — это хороший результат, но это критически мало для нашего государства. Когда мы говорим о квадратных метрах, количестве квартир... Не о том речь. Когда встает вопрос, что надо обеспечить миллионы людей, то это миллионы квадратных метров. Вы это прекрасно понимаете. Привлекайте средства и чем больше вы их привлечете, тем больше людей вернутся к нормальной жизни", — пояснил Буданов.

Напомним, мы озвучивали причины, почему общество доверяет главе Офиса Президента Украины. Разведчик смог расположить к себе благодаря честности в общение. 

Также Буданов озвучил, сколько украинцев получили квартиры по программе "еОселя". Однако, он считает, что этого недостаточно. 

Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
