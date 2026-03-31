Эксперт объяснил, почему украинцы доверяют Буданову

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Высокий уровень доверия к руководителю Офиса Президента Кириллу Буданову обусловлен его активностью на должности, последовательной коммуникацией и отсутствием скандалов в публичной плоскости.

Как сообщает Новини.LIVE, такое мнение в эфире телеканала "Первый цифровой" высказал политолог Игорь Рейтерович.

Почему украинцы доверяют Буданову

"Почему у Буданова неплохо с рейтингами? Есть несколько причин. Есть объективные причины: он работает, делает заявления, связанные с миром и другими вопросами, у него хорошо поставлена коммуникация с журналистами. Есть положительный бэкграунд и баланс доверия", — пояснил политолог.

В то же время, по словам Рейтеровича, на формирование имиджа также могут влиять и субъективные факторы, в частности политические амбиции и информационная поддержка.

"Если человека есть за что похвалить, большинство людей, которые занимаются политической или околополитической деятельностью, это делают. Поэтому ему (ред. — Буданову) удается удерживать положительный имидж", — отметил политолог.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Буданов в лидерах рейтинга доверия среди украинцев. Уровень личного доверия к руководителю ОПУ составляет 60,3%.

