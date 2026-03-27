Буданов в лидерах рейтинга доверия среди украинцев

Буданов в лидерах рейтинга доверия среди украинцев

Дата публикации 27 марта 2026 09:33
Буданов в лидерах рейтинга доверия среди украинцев
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Руководитель ОП Кирилл Буданов имеет один из самых высоких уровней доверия среди украинцев. По результатам опроса, проведенного Центром социологических и маркетинговых исследований СОЦИС в период 12-18 марта 2026 года, уровень личного доверия к Буданову составляет 60,3%, что позволяет ему занимать одну из ведущих позиций в рейтинге общественной поддержки.

Довіра до Кирила Буданова
Рейтинг доверия украинцев к политикам и общественным деятелям. Фото: скриншот

По этому показателю Буданов сравнялся с экс-главой Валерием Залужным на уровне статистической погрешности. В тройку лидеров также входит действующий президент Украины Владимир Зеленский с показателем 46,3% доверия.

За кого хочуть голосувати українці на виборах
За какую партию гипотетически бы проголосовали украинцы. Фото: скриншот

Социологи отмечают, что высокий уровень доверия к Буданову трансформируется не только в персональную поддержку, но и в потенциальную политическую. В случае проведения выборов в Верховную Раду в ближайшее воскресенье условная политическая сила, связанная с Будановым, могла бы рассчитывать на 15,3% голосов среди респондентов, которые определились.

Примечательно, что такая политическая сила также входит в число популярных вариантов так называемого альтернативного выбора, то есть партий, за которые избиратели готовы голосовать при отсутствии традиционных фаворитов.

Буданов лідер в опитуваннях
За кого бы голосовали украинцы на президентских выборах. Фото: скриншот

Среди других потенциальных участников парламентской гонки лидерские позиции занимают условная политическая сила Валерия Залужного (21% среди тех, кто определился), политический проект, связанный с Виталием Кимом, Игорем Тереховым и Даниилом Гетманцевым (13,7%), партия "Слуга народа" (11,5%), "Европейская солидарность" (8,9%) и партия "Азов" (6%).

Недавно, как писали Новини.LIVE, Кирилл Буданов уверенно лидирует в статистике опросов, кого бы украинцы хотели видеть бы следующим президентом.

В четверг, 26 марта, Кирилл Буданов рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец о том, как протекает переговорный процесс. Также он высказался об организации обмена пленными и предположил, когда может произойти следующий этап, если сторонам удастся прийти к согласию.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Реклама

