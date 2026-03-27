Буданов в лидерах рейтинга доверия среди украинцев

Руководитель ОП Кирилл Буданов имеет один из самых высоких уровней доверия среди украинцев. По результатам опроса, проведенного Центром социологических и маркетинговых исследований СОЦИС в период 12-18 марта 2026 года, уровень личного доверия к Буданову составляет 60,3%, что позволяет ему занимать одну из ведущих позиций в рейтинге общественной поддержки.

По этому показателю Буданов сравнялся с экс-главой Валерием Залужным на уровне статистической погрешности. В тройку лидеров также входит действующий президент Украины Владимир Зеленский с показателем 46,3% доверия.

Социологи отмечают, что высокий уровень доверия к Буданову трансформируется не только в персональную поддержку, но и в потенциальную политическую. В случае проведения выборов в Верховную Раду в ближайшее воскресенье условная политическая сила, связанная с Будановым, могла бы рассчитывать на 15,3% голосов среди респондентов, которые определились.

Примечательно, что такая политическая сила также входит в число популярных вариантов так называемого альтернативного выбора, то есть партий, за которые избиратели готовы голосовать при отсутствии традиционных фаворитов.

Среди других потенциальных участников парламентской гонки лидерские позиции занимают условная политическая сила Валерия Залужного (21% среди тех, кто определился), политический проект, связанный с Виталием Кимом, Игорем Тереховым и Даниилом Гетманцевым (13,7%), партия "Слуга народа" (11,5%), "Европейская солидарность" (8,9%) и партия "Азов" (6%).

