Буданов в лідерах рейтингу довіри серед українців

Буданов в лідерах рейтингу довіри серед українців

Дата публікації: 27 березня 2026 09:33
Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Керівник ОП Кирило Буданов має один з найвищих рівнів довіри серед українців. За результатами опитування, проведеного Центром соціологічних та маркетингових досліджень СОЦИС у період 12–18 березня 2026 року, рівень особистої довіри до Буданова становить 60,3%, що дозволяє йому посідати одну з провідних позицій у рейтингу суспільної підтримки.

Довіра до Кирила Буданова
Рейтинг довіри українців до політиків та громадських діячів. Фото: скриншот

За цим показником Буданов зрівнявся з ексголовкомом Валерієм Залужним на рівні статистичної похибки. До трійки лідерів також входить чинний президент України Володимир Зеленський із показником 46,3% довіри. 

За кого хочуть голосувати українці на виборах
За яку партію гіпотетично б проголосували українці. Фото: скриншот

Соціологи зазначають, що високий рівень довіри до Буданова трансформується не лише у персональну підтримку, але й у потенційну політичну. У разі проведення виборів до Верховної Ради найближчої неділі умовна політична сила, пов'язана з Будановим, могла б розраховувати на 15,3% голосів серед респондентів, які визначилися. 

Примітно, що така політична сила також входить до числа популярних варіантів так званого альтернативного вибору, тобто партій, за які виборці готові голосувати за відсутності традиційних фаворитів.

Буданов лідер в опитуваннях
За кого б голосували українці на президентських виборах. Фото: скриншот

Серед інших потенційних учасників парламентських перегонів лідерські позиції посідають умовна політична сила Валерія Залужного (21% серед тих, хто визначився), політичний проєкт, пов'язаний із Віталієм Кімом, Ігорем Тереховим та Данилом Гетманцевим (13,7%), партія "Слуга народу" (11,5%), "Європейська солідарність" (8,9%) та партія "Азов" (6%). 

Читайте також:

Нещодавно, як писали Новини.LIVE, Кирило Буданов впевнено лідирує у статистиці опитувань, кого б українці хотіли бачити б наступним президентом.

У четвер, 26 березня, Кирило Буданов розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець про те, як перебігає переговорний процес. Також він висловився про організацію обміну полоненими та припустив, коли може статися наступний етап, якщо сторонам вдасться дійти згоди.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
