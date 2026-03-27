Буданов в лідерах рейтингу довіри серед українців

Керівник ОП Кирило Буданов має один з найвищих рівнів довіри серед українців. За результатами опитування, проведеного Центром соціологічних та маркетингових досліджень СОЦИС у період 12–18 березня 2026 року, рівень особистої довіри до Буданова становить 60,3%, що дозволяє йому посідати одну з провідних позицій у рейтингу суспільної підтримки.

За цим показником Буданов зрівнявся з ексголовкомом Валерієм Залужним на рівні статистичної похибки. До трійки лідерів також входить чинний президент України Володимир Зеленський із показником 46,3% довіри.

Соціологи зазначають, що високий рівень довіри до Буданова трансформується не лише у персональну підтримку, але й у потенційну політичну. У разі проведення виборів до Верховної Ради найближчої неділі умовна політична сила, пов'язана з Будановим, могла б розраховувати на 15,3% голосів серед респондентів, які визначилися.

Примітно, що така політична сила також входить до числа популярних варіантів так званого альтернативного вибору, тобто партій, за які виборці готові голосувати за відсутності традиційних фаворитів.

Серед інших потенційних учасників парламентських перегонів лідерські позиції посідають умовна політична сила Валерія Залужного (21% серед тих, хто визначився), політичний проєкт, пов'язаний із Віталієм Кімом, Ігорем Тереховим та Данилом Гетманцевим (13,7%), партія "Слуга народу" (11,5%), "Європейська солідарність" (8,9%) та партія "Азов" (6%).

У четвер, 26 березня, Кирило Буданов розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець про те, як перебігає переговорний процес. Також він висловився про організацію обміну полоненими та припустив, коли може статися наступний етап, якщо сторонам вдасться дійти згоди.