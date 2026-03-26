Буданов анонсував великий обмін полоненими на Великдень
Керівник Офісу президента Кирило Буданов висловив сподівання, що на Великдень відбудеться великий обмін полоненими. Однак він не став уточнювати, військових яких підрозділів можуть повернути в рамках можливого обміну.
Про це Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LIVE.
Обмін полоненими
Під час виступу на заході з нагоди четвертої річниці від створення Координаційного штабу з питань полонених Буданов анонсував великий обмін полоненими на Великдень.
"Я дуже сподіваюсь, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін", — сказав керівник ОПУ.
Він наголосив, що докладе усіх зусиль, аби на Пасху українці повернулися додому з російської неволі.
Водночас Кирило Буданов не став уточнювати, військових яких підрозділів можуть повернути в рамках можливого обміну.
Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Буданова, за чотири роки повномасштабної війни з полону повернулися 8,5 тисяч українців. Загалом, відбулося понад 70 обмінів.
Також очільник ОПУ заявив, що вірить в успішність переговорного процесу. За його словами, чим більше у світі відбувається подій, тим складніше Україні.
