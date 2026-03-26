Буданов анонсував великий обмін полоненими на Великдень

Буданов анонсував великий обмін полоненими на Великдень

Дата публікації: 26 березня 2026 22:07
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу президента Кирило Буданов висловив сподівання, що на Великдень відбудеться великий обмін полоненими. Однак він не став уточнювати, військових яких підрозділів можуть повернути в рамках можливого обміну.

Про це Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LIVE

Обмін полоненими

Під час виступу на заході з нагоди четвертої річниці від створення Координаційного штабу з питань полонених Буданов анонсував великий обмін полоненими на Великдень.

"Я дуже сподіваюсь, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін", — сказав керівник ОПУ. 

Він наголосив, що докладе усіх зусиль, аби на Пасху українці повернулися додому з російської неволі.

Водночас Кирило Буданов не став уточнювати, військових яких підрозділів можуть повернути в рамках можливого обміну.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Буданова, за чотири роки повномасштабної війни з полону повернулися 8,5 тисяч українців. Загалом, відбулося понад 70 обмінів. 

Також очільник ОПУ заявив, що вірить в успішність переговорного процесу. За його словами, чим більше у світі відбувається подій, тим складніше Україні.

Великдень Кирило Буданов обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
