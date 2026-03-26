Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов выразил надежду, что на Пасху состоится большой обмен пленными. Однако он не стал уточнять, военных каких подразделений могут вернуть в рамках возможного обмена.

Об этом Кирилл Буданов заявил в комментарии Новини.LIVE.

Обмен пленными

Во время выступления на мероприятии по случаю четвертой годовщины от создания Координационного штаба по вопросам пленных Буданов анонсировал большой обмен пленными на Пасху.

"Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим большой обмен", — сказал руководитель ОПУ.

Он отметил, что приложит все усилия, чтобы на Пасху украинцы вернулись домой из российской неволи.

В то же время Кирилл Буданов не стал уточнять, военных каких подразделений могут вернуть в рамках возможного обмена.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Буданова, за четыре года полномасштабной войны из плена вернулись 8,5 тысяч украинцев. В общем, состоялось более 70 обменов.

Также глава ОПУ заявил, что верит в успешность переговорного процесса. По его словам, чем больше в мире происходит событий, тем сложнее Украине.