Головна Новини дня Експерт пояснив, чому українці довіряють Буданову

Експерт пояснив, чому українці довіряють Буданову

Дата публікації: 31 березня 2026 13:19
Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Високий рівень довіри до керівника Офісу Президента Кирила Буданова зумовлений його активністю на посаді, послідовною комунікацією та відсутністю скандалів у публічній площині.

Як повідомляє Новини.LIVE, таку думку в ефірі телеканалу "Перший цифровий" висловив політолог Ігор Рейтерович.

Чому українців довіряють Буданову

"Чому у Буданова непогано з рейтингами? Є кілька причин. Є об'єктивні причини: він працює, робить заяви, пов'язані з миром та іншими питаннями, у нього добре поставлена комунікація з журналістами. Є позитивний бекграунд і баланс довіри", — пояснив політолог.

Водночас, за словами Рейтеровича, на формування іміджу також можуть впливати і суб'єктивні чинники, зокрема політичні амбіції та інформаційна підтримка.

"Якщо людину є за що похвалити, більшість людей, які займаються політичною або навколополітичною діяльністю, це роблять. Тому йому (ред. — Буданову) вдається утримувати позитивний імідж", — зазначив політолог.

Читайте також:

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, Буданов в лідерах рейтингу довіри серед українців. Рівень особистої довіри до керівника ОПУ становить 60,3%. 

Також Кирило Буданов заявив, що парламентської кризи в Україні не існує. За його словами, є певні проблеми і він спробує з цим допомогти. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
