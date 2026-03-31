Головна Новини дня Буданов: щоб покрити потребу українців, необхідні мільйони квартир

Буданов: щоб покрити потребу українців, необхідні мільйони квартир

Дата публікації: 31 березня 2026 14:54
Буданов: щоб покрити потребу українців, необхідні мільйони квартир
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов вважає, що нинішньої потужності програми "єОселя" не вистачає. Потреби українців перевищують обсяги кредитування в рамках цієї ініціативи. Йдеться не про тисячі, а мільйони квадратних метрів.

Журналісти Новини.LIVE побували на First Affordable Mortgage Forum.

Буданов переконаний, що українці потребують мільйонів квадратних метрів

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов завітав на панельну дискусію щодо кредитування житла First Affordable Mortgage Forum. 

За словами посадовця, близько мільйона українців виїхали з країни через війну та втрату житла. Ще стільки ж громадян воюють в складі Сил Оборони. Певний відсоток захисників до повномасштабного вторгнення проживав на територіях, які нині окуповані Росією. Цим українцям немає куди повернутись, а житлова програма на даний момент не може впоратись з таким викликом. 

"Залучайте кошти і масштабуйте. 24,5 тисячі квартир — це хороший результат, але це критично мало для нашої держави. Коли ми говоримо про квадратні метри, кількості квартир… Не про те мова. Коли постає питання, що треба забезпечити мільйони людей, то це мільйони квадратних метрів. Ви це чудово розумієте. Залучайте кошти і чим більше ви їх залучите, тим більше людей повернуться до нормального життя", — пояснив Буданов.

Нагадаємо, ми озвучували причини, чому суспільство довіряє очільнику Офісу Президента України. Експерти пояснюють, як розвідник зміг заручитися підтримкою українців.

Також Буданов озвучив, скільки громадян отримали квартири за програмою "єОселя". Втім, ця цифра не покриває всіх потреб.

Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
