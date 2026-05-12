Головна Новини дня Іспанія стала четвертою країною ЄС за кількістю біженців з України

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 16:05
Українські переселенці. Фото: УНІАН

Іспанія є четвертою країною з найбільшою українською діаспорою, яка перебуває під тимчасовим захистом ЄС. З початку широкомасштабної війни країна прийняла 265 тисяч українців. Держава обіцяє і надалі підтримувати Україну.

Про це заявила спікерка парламенту Іспанії Франсіна Арменголь, яка вперше прибула до Києва, під час виступу у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

Іспанія обіцяла підтримку Україні

"Ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб полегшити складні умови, з якими щодня стикаються українці, як всередині, так і за межами країни. Наша країна, і нехай не залишиться жодних сумнівів у цьому, продовжуватиме надавати регулярну підтримку України у всіх сферах, допомагатиме захищати свій суверенітет, незалежність, демократію та територіальну цінністість від російської агресії", — сказала Франсіна Арменголь.

Вона зазначила, що партнерам важливо об'єднати зусилля.

"Майже сім мільйонів переміщених осіб. Україна переживає жахливі страждання, яких зазнають цивільні люди, змушені покинути свої домівки... Іспанія, як і має бути, повністю підтримує кандидатуру України на вступ до ЄС", — додала вона.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Сторони обговорили зміцнення протиповітряної оборони та розширення програми SAFE. Також глава української держави відзначив Маргариту Роблес орденом княгині Ольги ІІІ ступеня за внесок у розвиток співпраці між країнами, підтримку України та її популяризацію у світі.

Крім того, Україна та Іспанія домовилися про запуск спільного інфраструктурного проєкту в залізничній сфері. Очікується, що це скоротить час перетину кордону та знизить витрати на логістику. Основним нововведенням буде впровадження технології автоматичної зміни ширини колії. 

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
