Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Україна та Іспанія запускають проєкт, щоб прискорити рух поїздів до ЄС

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 01:00
"Поїзд перемоги" на одній зі станцій в Україні. Фото: УНІАН

Україна та Іспанія домовилися про запуск спільного інфраструктурного проєкту в залізничній сфері. Відповідні угоди було підписано під час візиту президента Володимира Зеленського до Іспанії. Проєкт спрямований на прискорення вантажних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Він має скоротити час перетину кордону та знизити витрати на логістику, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій України.

Читайте також:

Ключовим елементом стане впровадження технології автоматичної зміни ширини колії. Наразі через відмінності стандартів залізничних колій поїзди змушені зупинятися на кордоні. Це вимагає перевантаження товарів або заміни візків, що збільшує час доставки. Нове рішення дасть змогу уникнути цих процедур та підвищити пропускну здатність маршрутів.

Український поїзд на вокзалі Києва. Фото: УНІАН

Іспанія надасть Україні важливу допомогу

Реалізацією проєкту займуться "Укрзалізниця", іспанська інжинірингова компанія TRIA та оператор інфраструктури Adif. На його виконання передбачено фінансування у вигляді гранту в розмірі 5,48 млн євро. Кошти надаються урядом Іспанії через державну фінансову організацію ICO в рамках фонду FIEM. Це дасть змогу розпочати практичне розроблення технології.

Проєкт став першим у рамках домовленостей між Україною та Іспанією на суму 200 млн євро. Ці угоди були досягнуті на рівні керівництва двох країн. Впровадження нової технології має покращити інтеграцію української залізничної системи з європейською. Це також створить умови для більш ефективної роботи логістики в майбутньому.

Нагадаємо, речник МЗС України Георгій Тихий пояснив, від чого і кого залежить подальша доля нафтопроводу "Дружба"

А прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зробила важливу заяву щодо програми "Кешбек на паливо", яку раніше анонсували в країні.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Європейський союз Укрзалізниця Іспанія поїзди залізниця
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації