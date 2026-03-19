Україна та Іспанія запускають проєкт, щоб прискорити рух поїздів до ЄС

"Поїзд перемоги" на одній зі станцій в Україні. Фото: УНІАН

Україна та Іспанія домовилися про запуск спільного інфраструктурного проєкту в залізничній сфері. Відповідні угоди було підписано під час візиту президента Володимира Зеленського до Іспанії. Проєкт спрямований на прискорення вантажних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Він має скоротити час перетину кордону та знизити витрати на логістику, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій України.

Читайте також:

Ключовим елементом стане впровадження технології автоматичної зміни ширини колії. Наразі через відмінності стандартів залізничних колій поїзди змушені зупинятися на кордоні. Це вимагає перевантаження товарів або заміни візків, що збільшує час доставки. Нове рішення дасть змогу уникнути цих процедур та підвищити пропускну здатність маршрутів.

Український поїзд на вокзалі Києва. Фото: УНІАН

Іспанія надасть Україні важливу допомогу

Реалізацією проєкту займуться "Укрзалізниця", іспанська інжинірингова компанія TRIA та оператор інфраструктури Adif. На його виконання передбачено фінансування у вигляді гранту в розмірі 5,48 млн євро. Кошти надаються урядом Іспанії через державну фінансову організацію ICO в рамках фонду FIEM. Це дасть змогу розпочати практичне розроблення технології.

Проєкт став першим у рамках домовленостей між Україною та Іспанією на суму 200 млн євро. Ці угоди були досягнуті на рівні керівництва двох країн. Впровадження нової технології має покращити інтеграцію української залізничної системи з європейською. Це також створить умови для більш ефективної роботи логістики в майбутньому.

