Украина и Испания запускают проект, чтобы ускорить движение поездов в ЕС

"Поезд победы" на одной из станций в Украине. Фото: УНИАН

Украина и Испания договорились о запуске совместного инфраструктурного проекта в железнодорожной сфере. Соответствующие соглашения были подписаны во время визита президента Владимира Зеленского в Испанию. Проект направлен на ускорение грузовых перевозок между Украиной и странами ЕС.

Он должен сократить время пересечения границы и снизить затраты на логистику, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Ключевым элементом станет внедрение технологии автоматической смены ширины колеи. Сейчас из-за различий стандартов железнодорожных путей поезда вынуждены останавливаться на границе. Это требует перегрузки товаров или замены тележек, что увеличивает время доставки. Новое решение позволит избежать этих процедур и повысить пропускную способность маршрутов.

Украинский поезд на вокзале Киева. Фото: УНИАН

Испания окажется Украине важную помощь

Реализацией проекта займутся "Укрзализныця", испанская инжиниринговая компания TRIA и оператор инфраструктуры Adif. На его выполнение предусмотрено финансирование в виде гранта в размере 5,48 млн евро. Средства предоставляются правительством Испании через государственную финансовую организацию ICO в рамках фонда FIEM. Это позволит начать практическую разработку технологии.

Проект стал первым в рамках договоренностей между Украиной и Испанией на сумму 200 млн евро. Эти соглашения были достигнуты на уровне руководства двух стран. Внедрение новой технологии должно улучшить интеграцию украинской железнодорожной системы с европейской. Это также создаст условия для более эффективной работы логистики в будущем.

