Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина и Испания запускают проект, чтобы ускорить движение поездов в ЕС

Украина и Испания запускают проект, чтобы ускорить движение поездов в ЕС

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 01:00
Украина и Испания запускают проект, чтобы ускорить движение поездов в ЕС
"Поезд победы" на одной из станций в Украине. Фото: УНИАН

Украина и Испания договорились о запуске совместного инфраструктурного проекта в железнодорожной сфере. Соответствующие соглашения были подписаны во время визита президента Владимира Зеленского в Испанию. Проект направлен на ускорение грузовых перевозок между Украиной и странами ЕС.

Он должен сократить время пересечения границы и снизить затраты на логистику, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Ключевым элементом станет внедрение технологии автоматической смены ширины колеи. Сейчас из-за различий стандартов железнодорожных путей поезда вынуждены останавливаться на границе. Это требует перегрузки товаров или замены тележек, что увеличивает время доставки. Новое решение позволит избежать этих процедур и повысить пропускную способность маршрутов. 

Поезд Укрзализныци на киевском вокзале в конце января 2026 года
Украинский поезд на вокзале Киева. Фото: УНИАН

Испания окажется Украине важную помощь

Реализацией проекта займутся "Укрзализныця", испанская инжиниринговая компания TRIA и оператор инфраструктуры Adif. На его выполнение предусмотрено финансирование в виде гранта в размере 5,48 млн евро. Средства предоставляются правительством Испании через государственную финансовую организацию ICO в рамках фонда FIEM. Это позволит начать практическую разработку технологии.

Проект стал первым в рамках договоренностей между Украиной и Испанией на сумму 200 млн евро. Эти соглашения были достигнуты на уровне руководства двух стран. Внедрение новой технологии должно улучшить интеграцию украинской железнодорожной системы с европейской. Это также создаст условия для более эффективной работы логистики в будущем. 

Европейский союз Укрзализныця Испания поезда железная дорога
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации