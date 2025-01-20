Как прошла инаугурация Трампа - фото Новости.LIVE из Капитолия

Люди на стадионе. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

В ротонде Капитолия в понедельник, 20 января, состоялась инаугурация нового президента США Дональда Трампа. На церемонии присутствовало большое количество гостей.

Корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук в Вашингтоне смотрела инаугурацию вместе с американцами.

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На одном из крупнейших стадионов в Вашингтоне сторонники Трампа собрались смотреть присягу американскому народу и инаугурационную речь.

Люди собрались, чтобы посмотреть инаугурацию. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Люди собрались, чтобы посмотреть инаугурацию. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Люди собрались, чтобы посмотреть инаугурацию. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Люди собрались, чтобы посмотреть инаугурацию. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

По словам журналиста, во время речи нового президента США люди плакали, а когда камеры наводились на демократов, а также Байдена и Харрис — они очень неблагосклонно кричали.

Люди на стадионе в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Люди на стадионе в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Люди на стадионе в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Люди на стадионе в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Напомним, среди гостей первыми в Капитолий прибыли высокопоставленные чиновники США: глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Си Кей Браун, а также действующие и бывшие лидеры Палаты представителей и Сената США.

Также на мероприятии побывала посол Украины в США Оксана Маркарова.

А Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа со вступлением на должность главы Белого дома.