Как прошла инаугурация Трампа - фото Новости.LIVE из Капитолия

Инаугурация Трампа в Капитолии — фоторепортаж Новини.LIVE
В ротонде Капитолия в понедельник, 20 января, состоялась инаугурация нового президента США Дональда Трампа. На церемонии присутствовало большое количество гостей.
Корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук в Вашингтоне смотрела инаугурацию вместе с американцами.
Инаугурация Трампа
На одном из крупнейших стадионов в Вашингтоне сторонники Трампа собрались смотреть присягу американскому народу и инаугурационную речь.
По словам журналиста, во время речи нового президента США люди плакали, а когда камеры наводились на демократов, а также Байдена и Харрис — они очень неблагосклонно кричали.
Напомним, среди гостей первыми в Капитолий прибыли высокопоставленные чиновники США: глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Си Кей Браун, а также действующие и бывшие лидеры Палаты представителей и Сената США.
Также на мероприятии побывала посол Украины в США Оксана Маркарова.
А Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа со вступлением на должность главы Белого дома.
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