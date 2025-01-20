Як пройшла інавгурація Трампа - фото Новини.LIVE з Капітолія

Люди на стадіоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

У ротонді Капітолія у понеділок, 20 січня, відбулася інавгурація нового президента США Дональда Трампа. На церемонії була присутня велика кількість гостей.

Кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук у Вашингтоні дивилася інавгурацію разом з американцями.

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На одному з найбільших стадіонів у Вашингтоні прихильники Трампа зібралися дивитися присягу американському народу та інавгураційну промову.

Люди зібралися, аби подивитися інавгурацію. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Люди зібралися, аби подивитися інавгурацію. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Люди зібралися, аби подивитися інавгурацію. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Люди зібралися, аби подивитися інавгурацію. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

За словами журналістки, під час промови нового президента США люди плакали, а коли камери наводилися на демократів, також Байдена й Гарріс — вони дуже неприхильно кричали.

Люди на стадіоні у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Люди на стадіоні у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Люди на стадіоні у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Люди на стадіоні у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Нагадаємо, серед гостей першими до Капітолія прибули високопосадовці США: голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Сі Кей Браун, а також чинні та колишні лідери Палати представників і Сенату США.

Також на заході побувала пані посол України в США Оксана Маркарова.

А Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа зі вступом на посаду голови Білого дому.