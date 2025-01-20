Як пройшла інавгурація Трампа - фото Новини.LIVE з Капітолія

Інавгурація Трампа у Капітолії — фоторепортаж Новини.LIVE
У ротонді Капітолія у понеділок, 20 січня, відбулася інавгурація нового президента США Дональда Трампа. На церемонії була присутня велика кількість гостей.
Кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук у Вашингтоні дивилася інавгурацію разом з американцями.
Інавгурація Трампа
На одному з найбільших стадіонів у Вашингтоні прихильники Трампа зібралися дивитися присягу американському народу та інавгураційну промову.
За словами журналістки, під час промови нового президента США люди плакали, а коли камери наводилися на демократів, також Байдена й Гарріс — вони дуже неприхильно кричали.
Нагадаємо, серед гостей першими до Капітолія прибули високопосадовці США: голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Сі Кей Браун, а також чинні та колишні лідери Палати представників і Сенату США.
Також на заході побувала пані посол України в США Оксана Маркарова.
А Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа зі вступом на посаду голови Білого дому.
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