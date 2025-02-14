"Европейская солидарность" сорвала заседание Верховной Рады

Депутаты от ЕС блокируют трибуну ВР. Фото: Европейская солидарность

Политическая партия "Европейская солидарность" заблокировала правительственную ложу и президиум Верховной Рады. В связи с этим пленарное заседание парламента в пятницу, 14 февраля, не состоялось.

Об этом сообщили народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, а также пресс-служба "Евросолидарности".

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"Правительственная ложа заблокирована, президиум тоже... Все. День всех закончился без заседания", — написал Железняк.

Ранее сообщалось, что в пятницу в парламенте предусмотрен час вопросов к правительству и выступления министров.

Блокирование Верховной Рады. Фото: Европейская солидарность

Фракция "Европейская солидарность" отметила, что заблокировала президиум с требованием ответственности членов СНБО за незаконное решение о санкциях против Петра Порошенко.

Кроме того, "ЕС" также требует внести в повестку дня законопроекты о возвращении военного НДФЛ бригадам, о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ и об отмене скандального закона о закупке российских атомных энергоблоков.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде во время заседания 13 февраля произошла потасовка. Народные депутаты от "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну с плакатами.

Напомним, СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. Комментируя этот вопрос, бывший президент Украины заявил, что для него "это не стало новостью".