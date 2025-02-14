"Європейська солідарність" зірвала засідання Верховної Ради

Депутати від ЄС блокують трибуну ВР. Фото: Європейська солідарність

Політична партія "Європейська солідарність" заблокувала урядову ложу та президію Верховної Ради. У зв'язку з цим пленарне засідання парламенту у п'ятницю, 14 лютого, не відбулося.

Про це повідомили народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, а також пресслужба "Євросолідарності".

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"Урядова ложа заблокована, президія теж… Все. День всіх закінчився без засідання", — написав Железняк.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю в парламенті передбачена година запитань до уряду та виступи міністрів.

Блокування Верховної Ради. Фото: Європейська солідарність

Фракція "Європейська солідарність" наголосила, що заблокувала президію з вимогою відповідальності членів РНБО за незаконне рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Окрім того, "ЄС" також вимагає внести в порядок денний законопроєкти щодо повернення військового ПДФО бригадам, про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ та про скасування скандального закону про закупівлю російських атомних енергоблоків.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді під час засідання 13 лютого сталася штовханина. Народні депутати від "Європейської Солідарності" заблокували трибуну з плакатами.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка. Коментуючи це питання, колишній президент України заявив, що для нього "це не стало новиною".