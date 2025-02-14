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"Європейська солідарність" зірвала засідання Верховної Ради

14 лютого 2025 12:44
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
"Європейська солідарність" зірвала засідання Верховної Ради
Депутати від ЄС блокують трибуну ВР. Фото: Європейська солідарність
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Політична партія "Європейська солідарність" заблокувала урядову ложу та президію Верховної Ради. У зв'язку з цим пленарне засідання парламенту у п'ятницю, 14 лютого, не відбулося.

Про це повідомили народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, а також пресслужба "Євросолідарності".

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"Урядова ложа заблокована, президія теж… Все. День всіх закінчився без засідання", — написав Железняк.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю в парламенті передбачена година запитань до уряду та виступи міністрів.

верховна рада
Блокування Верховної Ради. Фото: Європейська солідарність

 

Фракція "Європейська солідарність" наголосила, що заблокувала президію з вимогою відповідальності членів РНБО за незаконне рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Окрім того, "ЄС" також вимагає внести в порядок денний законопроєкти щодо повернення військового ПДФО бригадам, про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ та про скасування скандального закону про закупівлю російських атомних енергоблоків.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді під час засідання 13 лютого сталася штовханина. Народні депутати від "Європейської Солідарності"  заблокували трибуну з плакатами.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка.  Коментуючи це питання, колишній президент України заявив, що для нього "це не стало новиною".

Верховна Рада Україна Європейська Солідарність політики парламент
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