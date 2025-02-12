Рада встановила Національний день молитви в Україні 24 лютого

Народні депутати у Верховній Раді. Фото: УНІАН

У середу, 12 лютого, Верховна Рада України ухвалила постанову №12412 про встановлення Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого. Згідно з постановою, у цей день Верховна Рада проводитиме спеціальне засідання, яке розпочинатиметься виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний".

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

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Законопроєкт №12336, поданий ще 19 грудня 2024 року, передбачає внесення змін до Кодексу законів про працю України. Його головна мета — зміцнення національної єдності, вшанування загиблих захисників та піднесення морально-патріотичного духу українців.

Після набрання чинності цього закону Кабінету Міністрів доручено розробити комплексний план заходів для відзначення Національного дня молитви, зокрема із залученням Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Також місцеві адміністрації зобов’яжуть забезпечити організацію загальноукраїнської акції "Запали свічку".

"Національний день молитви в Україні має стати не лише днем спільного духовного звернення до Бога, а й символом вдячності захисникам України, які боронять незалежність і свободу держави. Спільна молитва допоможе зміцнити національну єдність, підняти моральний дух і підкреслити нашу непохитну віру в перемогу. Цей день має стати днем віри, надії та незламності української нації", — йдеться в поясненні до законопроєкту.

Нагадаємо, член Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов заявив, що у Верховній Раді працюють над створенням військової поліції.

Також нещодавно у Верховній Раді проголосували за купівлю реакторів для добудови Хмельницької атомної електростанції.