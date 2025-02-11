Купівля реакторів для ХАЕС — Рада проголосувала за проєкт

Рада ухвалила закупівлю російських реакторів для ХАЕС
Верховна Рада України у вівторок, 11 лютого, проголосувала з проєкт, який розблоковує добудову двох атомних блоків на Хмельницькій атомній електростанції. На це планують витрати пів мільярда євро.
Про це повідомив народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
Закупівля російського обладнання для ХАЕС
"Ну що…. Влада дала старт "Великому атомному крадівництву" і витрата 1 млрд доларів на російський реактор. Тепер десятки мільярдів з підняття вам та всьому населенню тарифів піде кудись у Болгарію для купівлі російських реакторів!" — написав Железняк.
Водночас Гончаренко додав, що "за" проголосував 261 народний обранець. Депутат висловив обурення, що під час війни країна витрачає такі гроші на російські реактори.
"Будемо подавати блокуючі постанови. Бо рішення ганебне!" — наголосив Олексій Гончаренко.
Зазначимо, що Верховна Рада проголосувала у цілому за дозвіл "Енергоатому" купити необхідне обладнання в Болгарії і про початок робіт на майданчиках у Нетішині, де розташована станція. Досі спроби затвердити такий закон не мали успіху.
Йдеться про обладнання, яке залишилося після скасування проєкту будівництва нової АЕС у Болгарії. Натомість Україна планує використати ці реактори для завершення будівництва ХАЕС-3 (готовність 80%) і ХАЕС-4 (готовність 25%).
Нагадаємо, у січня Железняк заявив, що Енергоатом буде фінансувати будівництво блоків на Хмельницькій АЕС завдяки підвищенню тарифів. В Міненерго цю інформацію спростували.
Водночас нардепка Вікторія Гриб повідомляла, що Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС.
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