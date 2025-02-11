Покупка реакторов для ХАЭС — Рада проголосовала за проект

Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.a

Верховная Рада Украины во вторник, 11 февраля, проголосовала за проект, который разблокирует достройку двух атомных блоков на Хмельницкой атомной электростанции. На это планируют расходы полмиллиарда евро.

Об этом сообщил народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

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"Ну что.... Власть дала старт "Большому атомному воровству" и трата 1 млрд долларов на российский реактор. Теперь десятки миллиардов с поднятия вам и всему населению тарифов пойдет куда-то в Болгарию для покупки российских реакторов!" — написал Железняк.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

В то же время Гончаренко добавил, что "за" проголосовал 261 народный избранник. Депутат выразил возмущение, что во время войны страна тратит такие деньги на российские реакторы.

"Будем подавать блокирующие постановления. Потому что решение позорное!" — подчеркнул Алексей Гончаренко.

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Отметим, что Верховная Рада проголосовала в целом за разрешение "Энергоатому" купить необходимое оборудование в Болгарии и о начале работ на площадках в Нетешине, где расположена станция. До сих пор попытки утвердить такой закон не имели успеха.

Речь идет об оборудовании, которое осталось после отмены проекта строительства новой АЭС в Болгарии. Зато Украина планирует использовать эти реакторы для завершения строительства ХАЭС-3 (готовность 80%) и ХАЭС-4 (готовность 25%).

Напомним, в январе Железняк заявил, что Энергоатом будет финансировать строительство блоков на Хмельницкой АЭС благодаря повышению тарифов. В Минэнерго эту информацию опровергли.

В то же время нардеп Виктория Гриб сообщала, что Рада не давала разрешение на достройку блоков на ХАЭС.