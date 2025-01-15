Міненерго спростувало заяви про зростання тарифів для добудови ХАЕС

Міненерго заперечило заяви про зростання тарифів для добудови АЕС
Народний депутат Ярослав Железняк написав пост про те, що Енергоатом буде фінансувати будівництво блоків на Хмельницькій АЕС завдяки підвищенню тарифів. В Міненерго цю інформацію спростували.
Відповідну заявку Міністерство енергетики України опублікувало в Telegram у середу, 15 січня.
За які кошти будуватимуть блоки ХАЕС
В Міненерго наголосили, що народний депутат Ярослав Железняк написав неправдиву інформацію щодо планів збільшення української генерації електроенергії. Йдеться про добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Разом з тим, у Міненерго наголосили, що така інформація не відповідає дійсності. Мовляв, навпаки, такі дії мають допомогти втримати тариф на електроенергію в Україні на рівні нижче ринкового.
"По-перше, запланована добудова енергоблоків української атомної генерації не потребує підвищення тарифів на електроенергію", — зазначають в Міненерго.
Також в Міненерго зазначили, що фінансувати проєкт добудови енергоблоків на ХАЕС будуть власними коштами Енергоатому та комерційними кредитами. Наголосили, що жодного бюджетного фінансування цього проєкту чи фінансування коштом тарифу не передбачається.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували постанову щодо звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. Однією з причин такого рішення депутати назвали системну корупцію в міністерстві.
У Міненерго зазначили, що найкращий захист для енергетики України — це системи протиповітряної оборони. Наразі над цим активно працюють.
Читайте Новини.LIVE!