Міненерго спростувало заяви про зростання тарифів для добудови ХАЕС

Хмельницька АЕС. Фото: УНІАН

Народний депутат Ярослав Железняк написав пост про те, що Енергоатом буде фінансувати будівництво блоків на Хмельницькій АЕС завдяки підвищенню тарифів. В Міненерго цю інформацію спростували.

Відповідну заявку Міністерство енергетики України опублікувало в Telegram у середу, 15 січня.

Читайте також:

За які кошти будуватимуть блоки ХАЕС

В Міненерго наголосили, що народний депутат Ярослав Железняк написав неправдиву інформацію щодо планів збільшення української генерації електроенергії. Йдеться про добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Разом з тим, у Міненерго наголосили, що така інформація не відповідає дійсності. Мовляв, навпаки, такі дії мають допомогти втримати тариф на електроенергію в Україні на рівні нижче ринкового.

"По-перше, запланована добудова енергоблоків української атомної генерації не потребує підвищення тарифів на електроенергію", — зазначають в Міненерго.

Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот

Також в Міненерго зазначили, що фінансувати проєкт добудови енергоблоків на ХАЕС будуть власними коштами Енергоатому та комерційними кредитами. Наголосили, що жодного бюджетного фінансування цього проєкту чи фінансування коштом тарифу не передбачається.

В Міненерго спростували слова Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували постанову щодо звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. Однією з причин такого рішення депутати назвали системну корупцію в міністерстві.

У Міненерго зазначили, що найкращий захист для енергетики України — це системи протиповітряної оборони. Наразі над цим активно працюють.