Обстріли України — що найкраще захистить енергосистему

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: пресслужба Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що найкращий захист для енергетики України — це системи протиповітряної оборони. За його словами, Київ постійно над цим працює.

Про це Герман Галущенко повідомив в ефірі телемарафону.

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Галущенко наголосив, що з такими викликами щодо енергетики та й ППО загалом, не зустрічалася жодна країна світу.

"При такому рівні атак, коли може летіти 250-300 засобів ураження… Якщо ми зможемо забезпечити захист неба хоча б до 90%, то це дасть можливість захистити не лише енергетичну інфраструктуру, а й міста та наших людей. Без цього нам буде складно", — підкреслив очільник Міненерго.

Нагадаємо, нещодавно директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що до кінця опалювального сезону Україна, ймовірно, не зможе обійтися без графіків відключень світла.

Додамо, Україна зазнала вже тринадцятої масованої атаки. Основними цілями ворога знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури.