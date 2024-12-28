Відключення світла в Україні — експерт пояснив, як довго це триватиме

Енергетик ремонтує мережі. Фото: ДТЕК

До кінця опалювального сезону Україна, ймовірно, не зможе обійтися без графіків відключень світла. Наразі росіяни зруйнували багато потужностей.

Про це заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телеканалу "Київ 24".

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За словами Омельченка, наразі ситуація в енергетиці дещо нормалізувалась. Цьому сприяли й погодні умови. Однак все може змінитись з настанням холодів.

"Обійтися без графіків погодинних відключень в найближчий тиждень і взагалі до закінчення опалювального сезону неможливо, оскільки в нас зруйнована генерація. Тобто, дефіцит потужності все одно буде існувати і відновити генеруючі потужності достатньо складно. На це піде як мінімум від пів року. Тому ситуація достатньо складна і за гірших погодних умов тривалість відключень може збільшуватись", — пояснив Омельченко.

Нагадаємо, Україна зазнала вже тринадцятої масованої атаки. Основними цілями ворога знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити енергопостачання. Глава держави звинуватив політика у підтримці інтересів Росії на шкоду своєму народові.