Відключення світла в Україні — експерт пояснив, як довго це триватиме

Експерт відповів, чи будуть в Україні й надалі відключати світло
До кінця опалювального сезону Україна, ймовірно, не зможе обійтися без графіків відключень світла. Наразі росіяни зруйнували багато потужностей.
Про це заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телеканалу "Київ 24".
Прогнози щодо відключень світла в Україні
За словами Омельченка, наразі ситуація в енергетиці дещо нормалізувалась. Цьому сприяли й погодні умови. Однак все може змінитись з настанням холодів.
"Обійтися без графіків погодинних відключень в найближчий тиждень і взагалі до закінчення опалювального сезону неможливо, оскільки в нас зруйнована генерація. Тобто, дефіцит потужності все одно буде існувати і відновити генеруючі потужності достатньо складно. На це піде як мінімум від пів року. Тому ситуація достатньо складна і за гірших погодних умов тривалість відключень може збільшуватись", — пояснив Омельченко.
Нагадаємо, Україна зазнала вже тринадцятої масованої атаки. Основними цілями ворога знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури.
Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити енергопостачання. Глава держави звинуватив політика у підтримці інтересів Росії на шкоду своєму народові.
Читайте Новини.LIVE!