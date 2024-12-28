Отключение света в Украине -— эксперт объяснил, как долго это продлится

Энергетик ремонтирует сети. Фото: ДТЭК

До конца отопительного сезона Украина, вероятно, не сможет обойтись без графиков отключений света. Россияне разрушили много мощностей.

Об этом заявил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала "Київ 24".

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По словам Омельченко, сейчас ситуация в энергетике несколько нормализовалась. Этому способствовали и погодные условия. Однако все может измениться с наступлением холодов.

"Обойтись без графиков почасовых отключений в ближайшую неделю и вообще до окончания отопительного сезона невозможно, поскольку у нас разрушена генерация. То есть дефицит мощности все равно будет существовать, и восстановить генерирующие мощности достаточно сложно. На это уйдет как минимум от полугода. Поэтому ситуация достаточно сложная, и при худших погодных условиях продолжительность отключений может увеличиваться", — объяснил Омельченко.

Напомним, Украина подверглась уже тринадцатой массированной атаке. Основными целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить энергоснабжение. Глава государства обвинил политика в поддержке интересов России в ущерб своему народу.