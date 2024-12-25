Обмеження електроенергії в Україні — наслідки атак 25 грудня

Знищений енергооб'єкт після обстрілів. Фото ілюстративне: скриншот

Вночі та вранці 25 грудня Україна знову зазнала масованої ракетно-дронової атаки, яка стала вже тринадцятою цього року. Цього разу основними цілями ворога знову стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок пошкоджень енергетики були змушені запровадити обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, активно проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити роботу пошкодженого обладнання. Однак українська енергосистема залишається у складному стані через значний дефіцит потужності, що зберігся після попередніх атак.

Графіки відключення світла 25 грудня

До кінця доби в країні діятимуть погодинні відключення електроенергії. Ознайомитися з графіками можна на офіційних ресурсах місцевих обленерго. Енергетики зазначають, що важливо дотримуватися рекомендацій щодо ощадливого споживання, аби зменшити навантаження на мережу.

Нагадаємо, ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла на 25 грудня для Одеси, Києва та Київщини, а також Дніпра.

Раніше у ДТЕК робили заяву, що там кардинально змінять підхід до інформування населення про руйнування на енергооб'єктах.