Ограничение электроэнергии в Украине — последствия атак 25 декабря

Уничтоженный энергообъект после обстрелов. Фото иллюстративное: скриншот

Ночью и утром 25 декабря Украина вновь подверглась массированной ракетно-дроновой атаке, которая стала уже тринадцатой в этом году. На этот раз основными целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате повреждений энергетики были вынуждены ввести ограничение потребления электроэнергии.

Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго.

Читайте также:

Какое состояние энергосистемы после российских обстрелов

Сообщения Укрэнерго. Фото: скриншот

В настоящее время на всех объектах, где это позволяет ситуация безопасности, активно проводятся аварийно-восстановительные работы.

Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить работу поврежденного оборудования. Однако украинская энергосистема остается в сложном состоянии из-за значительного дефицита мощности, сохранившегося после предыдущих атак.

Графики отключения света 25 декабря

До конца суток в стране будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Ознакомиться с графиками можно на официальных ресурсах местного облэнерго. Энергетики отмечают, что важно соблюдать рекомендации по экономному потреблению, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Напомним, ДТЭК обнародовал графики отключений света на 25 декабря для Одессы, Киева и Киевщины, а также Днепра.

Ранее в ДТЭК делали заявление, что там кардинально изменят подход к информированию населения о разрушении на энергообъектах.