У ДТЕК зробили важливу заяву для українців

В Україні обмежать повідомлення про стан енергетики — причина
У ДТЕК з'явилося важливе повідомлення для українців. Там заявили, що з міркувань безпеки наразі надаватимуть лише мінімум інформації щодо стану енергосистеми в Україні.
Про це у ДТЕК повідомили у четвер, 19 грудня.
Важлива інформація від ДТЕК
"Як тільки з'явиться потреба у поверненні до графіків стабілізаційних відключень, ми оперативно повідомимо про це першими в нашому Telegram-каналі", — повідомили у пресслужбі.
Також у ДТЕК закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.
"Ми залишаємося з вами, уважно стежимо за ситуацією та будемо інформувати вас у разі будь-яких змін", — заявили в компанії.
Нагадаємо, російські війська 13 грудня вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України. Юрій Корольчук заявив, за яких умов можливі відключення світла до 15 годин на добу.
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