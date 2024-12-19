У ДТЕК зробили важливу заяву для українців

Енергетики на місці пошкодженої ТЕС. Фото: ДТЕК

У ДТЕК з'явилося важливе повідомлення для українців. Там заявили, що з міркувань безпеки наразі надаватимуть лише мінімум інформації щодо стану енергосистеми в Україні.

Про це у ДТЕК повідомили у четвер, 19 грудня.

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Скриншот допису ДТЕК

Важлива інформація від ДТЕК

"Як тільки з'явиться потреба у поверненні до графіків стабілізаційних відключень, ми оперативно повідомимо про це першими в нашому Telegram-каналі", — повідомили у пресслужбі.

Також у ДТЕК закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

"Ми залишаємося з вами, уважно стежимо за ситуацією та будемо інформувати вас у разі будь-яких змін", — заявили в компанії.

Нагадаємо, російські війська 13 грудня вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України. Юрій Корольчук заявив, за яких умов можливі відключення світла до 15 годин на добу.